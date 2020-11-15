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В стиле Куарежмы. Безумный гол от Черноморца! ВИДЕО

Первая лига
(3 голосов)

Артур Авагимян эффектно поразил ворота "Металлиста 1925"

В стиле Куарежмы. Безумный гол от Черноморца! ВИДЕО
Новина українською

В матче 13-го тура Первой Лиги "Черноморец" дома обыграл "Металлист 1925" со счетом 2:0.

Второй гол "моряков" в этом поединке вышел очень эффектным. Армянский вингер Артур Авагимян на 74-й минуте встречи выполнял подачу с углового, защитник харьковчан вынесли мяч из штрафной, а 10-й номер хозяев выбрал наверное самый неочевидный вариант развития атаки - Артур пробил внешней стороной стопы и попал в ближнюю девятку!

Видео гола Авагимяна

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В статье: Первая лига Черноморец (Одесса) Металлист 1925 (Харьков) Артур Авагимян
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 19:31
Красота!
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Алекс КР (Одесса)
15.11.2020 в 19:18
Авторы, что вы курите, Авагимян - гражданин Украины
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