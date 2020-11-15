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В стиле Куарежмы. Безумный гол от Черноморца! ВИДЕО
Артур Авагимян эффектно поразил ворота "Металлиста 1925"
В матче 13-го тура Первой Лиги
Второй гол "моряков" в этом поединке вышел очень эффектным. Армянский вингер Артур Авагимян на 74-й минуте встречи выполнял подачу с углового, защитник харьковчан вынесли мяч из штрафной, а 10-й номер хозяев выбрал наверное самый неочевидный вариант развития атаки - Артур пробил внешней стороной стопы и попал в ближнюю девятку!
Видео гола Авагимяна
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 19:31
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Алекс КР (Одесса)
15.11.2020 в 19:18
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