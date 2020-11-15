В стиле Куарежмы. Безумный гол от Черноморца! ВИДЕО

В матче 13-го тура Первой Лиги "Черноморец" дома обыграл "Металлист 1925" со счетом 2:0.

Второй гол "моряков" в этом поединке вышел очень эффектным. Армянский вингер Артур Авагимян на 74-й минуте встречи выполнял подачу с углового, защитник харьковчан вынесли мяч из штрафной, а 10-й номер хозяев выбрал наверное самый неочевидный вариант развития атаки - Артур пробил внешней стороной стопы и попал в ближнюю девятку!

Видео гола Авагимяна