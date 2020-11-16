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Василий Сачко о поражении от Вереса: В дерби нужно отдавать все силы, у нас этого не было

Первая лига
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Игрокам Волыни, похоже, достанется от тренера

Василий Сачко о поражении от Вереса: В дерби нужно отдавать все силы, у нас этого не было
Новина українською

Главный тренер луцкой "Волыни" Василий Сачко прокомментировал один из центральных матчей 13-го тура Первой лиги, в котором его команда уступила географическим соседям - ровенскому "Вереса".

"Мы проиграли единоборства, пропустили мячи со "стандартов". Будем разбирать эти эпизоды. Полтора тайма нам пришлось играть в меньшинстве. Это очень трудно. Не хочу комментировать решение арбитра об удалении. Этот вопрос к арбитру. Мы заработали пенальти. Должны были его реализовывать. Если бы забили - результат мог быть другим. Не забили".

Тренера также спросили, каково его впечатление от первого за 23 года дерби "Вереса" и "Волыни":

"Самое главное - команда должна понимать, что такое дерби. Отдаваться полностью на поле. Не могу сказать, что мы ни старались. Ведь играли в меньшинстве. Но дерби - это матч, где нужно отдавать максимально все силы. Этого не было".

Напомним, что "Верес" победил со счетом 2:0, благодаря чему поднялся в турнирной таблице на третье место, потеснив именно "Волынь" по дополнительным показателям.

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В статье: Волынь (Луцк) Василий Сачко Верес (Ровно)
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Источник:
НК "Верес"

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