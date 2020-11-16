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Кривенцов о поражении от Черноморца: Не смогли правильно воспользоваться большинством

Первая лига
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Тренер Металлист 1925 жалуется на реализацию

Кривенцов о поражении от Черноморца: Не смогли правильно воспользоваться большинством
Новина українською

Главный тренер харьковского "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов прокомментировал поражение его команды в 13-м туре Первой лиги от одесского "Черноморца". Моряки забили дважды, уже играя в меньшинстве после удаления Микицея на 57-й минуте.

"Игра оставила у меня двоякое впечатление. До удаления - минуты до 60-й - наш план на игру работал, выглядели солидно и имели моменты. После того, как стали играть в большинстве, не смогли правильно им воспользоваться, разыграть лишнего, находить интересные продолжения атак. Начался непонятный сумбур. Пропустили первый гол, сделали несколько замен, пытаясь усилить игру, начали раскрываться, пытались отыграться.

Не знаю, надо пересмотреть матч, сейчас трудно сказать. Мы имели семь-восемь моментов точно ... Не было реализации, как и в предыдущее матчах, это очень огорчает".

На вопрос, почему в этом матче не было многих игроков основы, Кривенцов, в частности, ответил, что у некоторых игроков травмы, а другие заболели, не уточнив деталей.

Добавим, что после 12 сыгранных матчей "Металлист 1925" занимает пятую строчку, отставание от лидирующего "Черноморца" составляет восемь баллов.

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В статье: Валерий Кривенцов Черноморец (Одесса) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
"ФК Металіст 1925"

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