Первая лига. ВПК-Агро не успел восстановиться, Агробизнес этим воспользовался

На седьмой день после матча с "Николаевом" (0:4) магдалиновский "ВПК-Агро" вынужден был выходить на поединок следующего тура чемпионата, между которыми еще и была триумфальная кубковая игра. Учитывая еще и переполненный лазарет, не удивительно, что клуб из Днепропетровской области не сумел сдержать "Агробизнес".

Наставник хозяев Сергей Соловьев решил ничего не менять по сравнению с победным матчем против "Олимпика" (1:0) в пятницу и снова вышел с тремя центральными защитниками. Состав этой тройки, правда, был видоизменен - вместо Михаила Васильева вышел в старте Юрий Яременко, который в кубковом матче не смог принять участие по семейным обстоятельствам.

Также была совершена вынужденная замена в центре поля, Святослав Шаповалов дебютировал в основе за магдалиновский клуб, заменив Станислава Передистого, у которого против дончан было диагностировано сотрясение мозга. Михаил Удод занял место на острие атаки, так как сразу два основных игрока на эту позицию травмированы. И если Богдан Шмигельский все же присутствовал в заявке, то Владислава Горбаченко не было даже на скамейке.

У гостей не было неожиданностей в составе - снова в старте нашлось место братьям Когутам и Богдану Семенцу, а не Сергею Петрову, на острие атаки. Вратарь хозяев, Андрей Бубенцов, уже в дебюте едва не "наварил", но использовать его оплошность в игре ногами "Агробизнес" не сумел.

Ну а "ВПК-Агро" уже привычно для себя атаковал редко, но крайне опасно. Первая подобная атака результативно не завершилась, но когда Иван Будняк подал угловой, Дидык срезал мяч в свои ворота, что позволило хозяевам снова открыть счет против более авторитетного соперника.

Сам же Роман исправился за свою оплошность, пробив мощно ногой после прострела партнера справа и счет уже к середине первого тайма сравнялся. Алексей Красов снова мог выводить подопечных Соловьева вперед, оказавшись один на один с голкипером, но переиграть Артыма не удалось.

В дальнейшем волочисцам удалось взять игру под свой контроль, а еще до ухода команд в раздевалку забить еще раз. Виталий Груша оказался никем не прикрытым в опасной близости от ворот и ударом головой спокойно нашел свободный угол, пробив мимо Бубенцова.

В перерыве Соловьев сделал две замены, освежив состав, но формация не поменялась. Правда присутствовавшие на поле исполнители позволяли изменить ее на более атакующую уже по ходу второй половины игры, если бы счет долго оставался без изменений. При вязкой и грубой игре после перерыва данный сценарий действительно получил реальное воплощение, так что в концовке "ВПК-Агро" уже пошел вперед большими силами. Логично, что это открыло новые возможности и для "Агробизнеса", после удара головой Петрова мяч даже "поцеловал" перекладину. Однако уже в следующем эпизоде форвард-гренадер гостей таки забил, оставшись в одиночку напротив ворот.

На последней компенсированной минуте Иван Будняк сократил разрыв до минимально, добив мяч в сетку после неувереной игры Артыма. Однако на большее времени хозяевам уже не хватило.

С десятью очками "ВПК-Агро" остается на четырнадцатой позиции, сразу над зоной вылета. "Агробизнес" же за счет одной единственной победы сразу же вскочил с восьмого места на третье!

ВПК-Агро - Агробизнес 2:3 (1:2)

Голы: Дидык (17 авт.), Будняк (90+3) - Дидык (24), Груша (45+1), Петров (70)

ВПК-Агро: Бубенцов, Красов, Логинов (Шмигельский 46), Сидоренко (Донгаузер 76), Яременко, Милесин (Смирнов 76), Шаповалов, Тищенко, Будняк, Кича (Белый А. 46), Удод (Шарко 65).

Агробизнес: Артым, Дидык (Слотюк 80), Юхимович, Курыло, Романюк, Думанюк, Когут Н. (Косовский 86), Груша (Семенюк 64), Когут И., Черненко (Ярмоленко 86), Семенец (Петров 64).