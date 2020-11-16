С характером и шедевром. ВИДЕО, как Черноморец обыграл Металлист 1925 и укрепил лидерство

Вашему вниманию видео обзор матча 13-го тура Первой лиги, в котором Черноморец играя в меньшинстве одолел Металлист 1925. Микицея изъяли за вторую желтую в начале второго тайма, на 67-й Бугай открыл счет, а на 74-й Авагимян забил очень эффектный гол, которым закрепил преимущество моряков. Черноморец лидирует во втором дивизионе, опережая ближайшего преследователя на пять очков. Металлист 1925 идет пятым.

Первая лига. 13-й тур

"Черноморец" - "Металлист 1925" 2:0

Голы: Бугай 67, Авагимян 74