Первая лига
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С характером и шедевром. ВИДЕО, как Черноморец обыграл Металлист 1925 и укрепил лидерство
Смотреть видео обзор матча Черноморец - Металлист 1925, Первая лига, 15.11.2020
Вашему вниманию видео обзор матча 13-го тура Первой лиги, в котором Черноморец играя в меньшинстве одолел Металлист 1925. Микицея изъяли за вторую желтую в начале второго тайма, на 67-й Бугай открыл счет, а на 74-й Авагимян забил очень эффектный гол, которым закрепил преимущество моряков. Черноморец лидирует во втором дивизионе, опережая ближайшего преследователя на пять очков. Металлист 1925 идет пятым.
Первая лига. 13-й тур
"Черноморец" - "Металлист 1925" 2:0
Голы: Бугай 67, Авагимян 74
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usovvictor (Kharkov)
16.11.2020 в 10:01
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