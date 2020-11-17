Артур Авагимян: о голах-красавцах, стажировке в Бордо и воспитательных мерах Ковальца

В разгар этой осени Артур Авагимян взял за правило регулярно радовать глаз футбольных гурманов красивыми мячами. В конце октября он поразил ворота тернопольской "Нивы" "сухим листом" - голом прямым ударом с углового, а в минувший уик-энд отметился эффектным выстрелом слету под перекладину с правого края.

- Ваш гол в ворота харьковского "Металлиста 1925" признан лучшим в минувшем туре. Как он рождался?

- Да ничего особенного. Еще до того, как мяч отскочил ко мне после подачи углового, я принял для себя решение, что в одно касание буду подавать или бить. Когда увидел, что вратарь гостей пошел "читать", оставив свободный угол, я подстроился под мяч и пробил. Получилось удачно.

- Решение быть по воротам со столь непривычного места – экспромт или же домашняя заготовка?

- Оно было спонтанным.

- А что скажете про гол с углового в ворота тернопольской "Нивы" за два тура до этого?

- Этот гол мы постоянно наигрываем на тренировках. В воскресном матче с "Металлистом 1925", как и до этого в Херсоне в игре с "Кристаллом" тоже мог забить таким же образом. Но в обоих случаях не удалось - мяч попадал в перекладину.

- Известно ли вам, кто из футболистов прошлого является признанным мастером "сухого листа"?

- Лобановский?

- Да.

- Знаю-знаю. Читал об этом.

- В этом чемпионате голы-красавцы уже стали вашей визитной карточкой. Откуда такое умение?

- Не знаю… Везет, наверное. Хотя главное для меня – чтобы команда выиграла. А каким будет взятие ворот – красивым или обычным, уже не столь важно. Гол ведь не пахнет.

- Помимо везения наверняка есть еще и определенный процент мастерства.

- Хочется верить, что да (улыбается).

- Когда-то футболисты отрабатывали удары, оставаясь на поле после тренировок. Вы подобное тоже практикуете?

- Конечно. Футболисты группы атаки всегда остаются после тренировки. Отрабатываем удары с Алексеем Геннадиевичем Антоновым (одним из ассистентов главного тренера Сергея Ковальца – Прим. В.К.). Он нам подсказывает, помогает.

- Судя по вашим голам, это ему удается неплохо.

- Выходит, что так.

- Похоже, что после еще двух-трех таких голов-шедевров количество потенциальных покупателей на футболиста Авагимяна возрастет. Эта перспектива не отвлекает?

- Если честно, то об этом даже не думаю. В данный момент я являюсь игроком "Черноморца" и мысль только одна: как этому клубу помочь. А какие будут возникать в карьере варианты, даже не обсуждаю.

- Если бы рано или поздно пришлось сменить клуб, в какой стране предпочли бы оказаться?

- Для попадания в серьезный чемпионат ближайшим трамплином могла бы стать Бельгия. Как показывает практика, много украинских футболистов едут в чемпионат этой страны, где неплохо себя проявляют. Взять, к примеру, Малиновского. В топ-чемпионат, которым является итальянская Серия А, он попал именно из Бельгии. Вот и мне бы хотелось пройти такой же путь, но вместо Италии попробовав свои силы в Испании. Это моя детская мечта.

- В "Черноморец" вы перешли из армянского "Алашкерта". Как возник этот вариант?

- Когда зимой я приехал из Армении, на тот момент уже точно для себя решил: буду уходить из "Алашкерта". На тогдашнего главного тренера "Черноморца" Остапа Маркевича вышел мой агент, после чего последовал просмотр и подписание контракта.

- Колебаний или сожалений о том, что идете в команду первой лиги, не возникало?

- Нет. Я ведь знал, что это за клуб. Многие представители Премьер-лиги не могут соревноваться с "Черноморцем" по инфраструктуре, стадиону и предоставляемым условиям. Были ли раздумья? Да, были. Но когда я приехал и все увидел своими глазами, то принял решение остаться в Одессе.

- За неполный год пребывания в "Черноморце" к команде уже привыкли?

- Если честно, да. Получилось так, что благодаря карантину минувший чемпионат продлился и адаптация прошла эффективнее. Кто знает, не будь его – и по этой части все могло быть по-другому. А так в новом коллективе было много времени для того, чтобы потренироваться с ребятами, познакомиться ближе и привыкнуть друг к другу. Получилось так, что в этом календарном году мы фактически играем без перерыва. С одной стороны, это сложно, ведь накопилась физическая усталость – все-таки без отпуска мы где-то тридцать матчей сыграли. Но с другой стороны есть и положительный момент: мы находимся в игровом тонусе и хорошо чувствуем друг друга на поле.

- Какое прозвище используют в ваш адрес партнеры по команде?

- "Аваги" или "Ара".

- На них не обижаетесь?

- Нет, ну что вы! Все отлично! Дело в том, что так меня еще со времен выступлений в дубле донецкого "Шахтера" называют. Мне самому эти прозвища нравятся.

- У вас армянские корни, но гражданство украинское. Откуда ваш род?

- Мои родители – армяне, а я родился на украинской земле – в Мариуполе. Папа и мама сами из Баку, но когда началась азербайджанско-армянская война, они переехали сначала в Ереван, а уже потом в Украину.

- Кем вы себя больше считаете – армянином или украинцем?

- Я рос всю жизнь в Украине, но больше склонялся к тому, что на сто процентов армянин – и в Армении мне будет лучше. Но когда туда поехал, то понял: менталитет у меня полностью украинский. А вот корни армянские, и этим буду гордиться всю жизнь. Вот и получается, что ощущаю себя и украинцем, и армянином одновременно.

- В семье общаетесь на армянском языке?

- Если честно, то на русском.

- А украинский понимаете?

- Українську розумію (улыбается). Я в школе учил украинский язык, так что знаю его хорошо. И даже могу разговаривать на нем.

Артур Авагимян. №10

- С представителями армянской диаспоры в Одессе контактируете?

- Многие армяне мне пишут сообщения, за что им большое спасибо. Правда, сказать точно, что они состоят в этой диаспоре, не могу.

- Есть ли у вас в Одессе любимые места?

- Как такового нет, потому что живу на базе в Совиньоне. Летом было море, "Ибица" (популярный ночной клуб в Одессе – Прим. В.К.). Иногда можем выехать куда-то с ребятами покушать. Например, в ресторан "Юг" - там очень вкусно готовят. Правда, дорого (улыбается).

- Неужели футболисты так мало зарабатывают?

- Раньше мы зарабатывали больше. Хотя жаловаться не буду: если учитывать, какая ситуация сейчас у нас в стране, то действительно хорошо зарабатываем.

- В украинском футболе вы успели поиграть в дубле донецкого "Шахтера", в "Мариуполе" и столичном "Арсенале". Где чувствовали себя наиболее комфортно?

- Везде было нормально. Но период, проведенный в "Арсенале", был особенным – вот его и выделю. Ведь до того, как я попал в этот клуб, был полгода без команды. Кто знает, может уже давно закончил бы с футболом, если бы наставник "Арсенала" Игорь Леонов не поверил в меня и не взял к себе. Он дал мне шанс проявить себя в Премьер-лиге, за что я ему благодарен. Это был один из памятных этапов в моей жизни.

- Насколько известно, еще до "Арсенала" вы стажировались во французском "Бордо". Каким ветром вас туда занесло?

- После ухода из "Мариуполя" я искал себе команду. Хотелось поиграть в Европе, и так получилось, что оказался во Франции, где живет мой брат. Тренируясь с одной из аматорских команд, я принял участие в матче, сыграв против сына известного французского футболиста Лорана Блана. После игры с помощью владеющего французским брата пообщался с ним, попросив его помочь мне с трудоустройством. Тот пообещал. Вскоре сын Блана позвонил и сообщил, что есть вариант потренироваться с "Бордо". Так я там и оказался.

- Что не срослось?

- Все было отлично, просто на тот момент мне был уже 21 год. А у французов в этом возрасте ты должен показывать результат в первой команде. Если нет – идешь в аренду. Во второй же команде играют пацаны по 16-17 лет, и мне сразу сказали, что нет смысла, чтобы я занимал место какого-нибудь юного парня. И хотя мне предлагали варианты для просмотра в командах второго французского дивизиона, я не остался. К тому же, на тот момент у меня как раз подходил к концу срок действия визы. Я вернулся в Украину, где сразу оказался в "Арсенале".

- К требованиям рулевого "Черноморца" Сергея Ковальца привыкнуть успели?

- Да. Перед каждой игрой я знаю, что и как нужно делать. В работе с этим тренером ощущаю себя комфортно. Сергей Иванович чувствует, как найти подход к тому или другому футболисту – где сказать спокойно, а где прикрикнуть. Был период, когда меня нужно было хорошенько встряхнуть, и в разгар сезона он это сделал (улыбается). За что я ему очень благодарен.

- Какие задачи стоят перед "Черноморцем" в этом сезоне?

- Задача одна – выйти в Премьер-лигу. Хотелось бы сделать это с первого места. Ведь одно дело – просто повыситься в классе, а совсем другое – выиграть чемпионское звание.