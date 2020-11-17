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Пятенко дал оценку реформам тренера Мостового в Прикарпатье

Первая лига
(1 голосов)

Говорит, заслуживают середину таблицы

Пятенко дал оценку реформам тренера Мостового в Прикарпатье
Новина українською

Футбольный тренер и телеэксперт Владимир Пятенко высказался о результатах команды Первой лиги, франковского "Прикарпатья" во главе с наставником Русланом Мостовым.

Тренерская рокировка пошла на пользу и Руслан Мостовой постепенно и результат дает, и прививает команде свой футбол, свое понимание футбола.

Поэтому, наверное, они вылезут из дна турнирной таблицы. Наверное они на правильном пути. При всех их проблемах они заслуживают середину турнирной таблицы.

Сейчас после 13 туров "Прикарпатье" занимает 13 место в Первой лиге (всего - 16 команд). В последнем туре команда Мостового обыграла дома "Альянс" из Липовой Долины.

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В статье: Владимир Пятенко Первая лига Руслан Мостовой Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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Комментарии (1)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
17.11.2020 в 16:10
Погоджуюсь. Тренерська рука відчувається. Є позитиви в півзахисті і захисті. Але напад виглядає ще дуже слабо. Команді, яка орієнтується лише на доморощених гравців( хоча я цю політику підтримую) важко розраховувати на дуже високі досягнення. Як приклад, Атлетік Більбао. Але свою синичку в руках хотілося б мати. Успіхів, віримо.
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