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Пятенко дал оценку реформам тренера Мостового в Прикарпатье
Говорит, заслуживают середину таблицы
Футбольный тренер и телеэксперт Владимир Пятенко высказался о результатах команды Первой лиги, франковского "Прикарпатья" во главе с наставником Русланом Мостовым.
Тренерская рокировка пошла на пользу и Руслан Мостовой постепенно и результат дает, и прививает команде свой футбол, свое понимание футбола.
Поэтому, наверное, они вылезут из дна турнирной таблицы. Наверное они на правильном пути. При всех их проблемах они заслуживают середину турнирной таблицы.
Сейчас после 13 туров "Прикарпатье" занимает 13 место в Первой лиге (всего - 16 команд). В последнем туре команда Мостового обыграла дома "Альянс" из Липовой Долины.
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