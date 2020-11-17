Сергей Ковалец признан лучшим тренером 13-го тура в Первой лиге

Всеукраинское объединение тренеров по футболу, проанализировав итоги очередного тура в украинской Первой лиге, назвало лучшего тренера.

Так, лучшим тренером 13-го тура в Первой лиге назван наставник " Черноморца " Сергей Ковалец, подопечные которого добыли домашнюю победу над "Металлистом 1925" (2: 0) в меньшинстве, удержав свое лидерство.

Наставник получил за этот тур от экспертов средний балл 4,8 из 5-ти возможных.