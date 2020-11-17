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Сергей Ковалец признан лучшим тренером 13-го тура в Первой лиге
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Всеукраинское объединение тренеров по футболу, проанализировав итоги очередного тура в украинской Первой лиге, назвало лучшего тренера.
Так, лучшим тренером 13-го тура в Первой лиге назван наставник "
Наставник получил за этот тур от экспертов средний балл 4,8 из 5-ти возможных.
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Источник:ПФЛ
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