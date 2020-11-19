Головко: Если приду к ребятам с системой Лобановского, половина закончит с футболом

Главный тренер перволигового "Кремня" Александра Головко спросили о разнице между тренером сборной (ранее он работал с юношескими и молодежными командами Украины) и работой в клубном футболе.

Видов тренера нет, есть виды деятельности и ответственности. Там у тебя есть время восстановиться и отдохнуть, а здесь - нет. Ты обрастаешь кожей, которая перестает реагировать на победы и поражения. Есть только процесс и результат. У побед есть много имен, а когда есть поражение, тогда ищут причины. Там это редко происходит. А здесь - уже с 3-го дня работы, после любой игры. С хорошим или плохим результатом.

Главная разница между сборными командами и командами мастеров - это зависимость твоих игроков от твоей подготовки. Какую программу ты даешь, и насколько футболисты соответствуют твоим требованиям. Если я приду к ним с системой Лобановского, половина закончит через некоторое время.

Но если не давать им нагрузку, мы можем сработать на короткой дистанции, а на длинной - потерять. Не зря говорят, что уровень любой команды определяется самым слабым футболистом на скамейке.