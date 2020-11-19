Головко: Немецкий, испанский или итальянский вектор? Украинский футбол - это хороший футбол

Экс-центрбэк национальной сборной Украины и киевского "Динамо", а сегодня - наставник " Кремня " из Первой лиги Александр Головко поделился своими соображения о том, какой стиль футбола стоит исповедовать в Украине.

- Когда у вашего бывшего коллеги Юрия Максимова, спрашивали, не хотел бы он поехать стажироваться в "Вердер", он ответил: "Нет, чему там меня новом научат?". Вы же проходили стажировку в "Штутгарте"...

- Почему бывший коллега? Мы же сейчас тоже коллеги (смеется). Да, я проходил стажировку в "Штутгарте", но это была стажировка детско-юношеского футбола, U-17 и U-19. То есть, это от начала тренерское обучение. Я тогда только закончил играть в футбол, как тренировать еще не знал. Когда говорят, что футболист может сразу тренировать, это неправда. Он может иметь способность, но как тренировать - он не знает. Он не умеет управлять, какие цели ставить, как реагировать на стресс, на поражение, если ребята не слушают...

- Вам импонирует немецкий вектор?

- Мне импонирует любой вектор, где можно чему-то научиться. А как применить, это уже зависит от твоих способностей и футболистов, которые у тебя есть. Ты хочешь играть в короткий пас с выходом в среднюю зону и завершением атак и использовать это в те или иные критические моменты, но если у тебя не готовы физически футболисты и не знают, куда мы идем, очень сложно это будет сделать, используя немецкий, испанский и итальянский векторы. Поэтому здесь украинский вектор. Он достаточно качественный. Он основан на характере, на физической подготовке и уже сейчас на тактической грамотности. Украинский футбол - это хороший футбол.

- Если бы у вас сейчас была возможность поехать в любую команду, куда вы бы хотели?

- Я как-то честно не думал над этим. Смотря, что я хочу. Если мы говорим о футболе, который проповедуют топ-команды, то поехать можно, но что делать дальше? Когда ты приедешь с этими знаниями в наши реалии, где вопрос диеты - ключевой, а мы говорим о том, что можно заехать и поесть на заправку. При этом у меня будут знания, которые можно применить. Я приспосабливаюсь к тому, что у нас есть на данный момент.