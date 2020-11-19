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Первый хет-трик Батальского в карьере. Сам форвард выделяет ассисты партнеров
Кованду устраивала только победа
В 13 туре Первой лиги киевская "
- Всегда приятно, когда оценивают твои старания. Однако, необходимо отметить партнеров по команде, ведь без них не смог бы забить сколько мячей. Надеюсь, что в следующих матчах своей игрой буду приносить пользу ФК "Оболонь".
- Перед игрой с "Авангардом" надеялись на такую крупную победу? Понимали, что в матче с аутсайдером надо только брать три очка?
- Настраивались на сложную игру, ведь "Авангард" - серьезный соперник. Против краматорского коллектива всегда непросто играть несмотря на то, на каком месте находится команда. Это Первая лига и здесь нет слабых команд. Матч нашего соперника с "Волынью" это доказал.
Но нас устраивала только победа. Довольны, что смогли проявить свои лучшие качества и достигли убедительного результата.
- Но вы только на 40-й минуте открыли счет в матче, забив головой после навеса Матяжа. Долго искали свою игру?
- У нас были свои моменты раньше, но, к сожалению, не смогли их реализовать. Однако, мы не опустили руки, а продолжали гнуть свою линию. Забитый мяч в конце первого тайма добавил нам уверенности в собственных силах.
- Какой из трех мячей вам понравился больше всего? Второй мяч в касание был эффектным, а в третьем мяче вы остроумно перекинули голкипера.
- Каждый мяч по своему красивый и ценный для меня. Хочу отметить партнеров по команде, которые отдавали замечательные ассисты. После таких передач грех не забивать.
- Вспомните, когда раньше отмечались хет-триком? Возможно, эта игра войдет в тройку ваших самых запоминающихся?
- Дублем отмечался, а хет-трик сделал впервые. Надеюсь, что мои самые запоминающиеся матчи еще впереди. Работаю на тренировках, чтобы в будущем мог еще больше пользы принести команде. Не собираюсь останавливаться на достигнутом, двигаюсь только вперед к новым вершинам.
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