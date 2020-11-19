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Батальский накануне интересного поединка оценил вклад нового тренера в результаты Оболони

Первая лига
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Впереди испытание Горишними Плавнями

Батальский накануне интересного поединка оценил вклад нового тренера в результаты Оболони
Новина українською

Нападающий "Оболони" из Первой лиги Александр Батальский отметился хет-триком в поединке с краматорским "Авангардом" (5:0).

Футболист высказался о предстоящем противостоянии с "Горняк-Спортом" из Горишних Плавней.

- Меньше месяца прошло с тех пор как произошла смена тренера (вместо Александра Иващенко - Павел Яковенко), а в в вашей команде в турнирном положении столько всего произошло. Как оцените этот период с Павлом Яковенко?

- Если есть результат, значит движемся в правильном направлении. Главное, не останавливаться на достигнутом и постоянно совершенствовать свою игру. Нам еще много над чем необходимо работать. Убежден, что ресурс для улучшения качества игры у нас есть.

- Какие изменения в процесс тренировок внес Павел Яковенко? Что лично от вас требует на поле опытный тренер?

- У каждого тренера свое видение футбола. Стараемся выполнять тренерские установки, соблюдать игровую дисциплину. Что касается меня, то я должен быть как можно более полезным для команды. Всегда нацелен на ворота, однако когда партнер в выгодной позиции, то я отдам ему передачу.

- Приход Яковенко и Литовченко добавил вам уверенности в собственных силах? Почувствовали, что можете достигать лучших результатов?

- У нас очень опытный тренерский штаб. Убежден, что этот опыт нам поможет. Для уверенности необходимо было почувствовать вкус побед. С верой в собственные силы сможем переиграть любого соперника.

- Какие у вас ожидания от матча с "Горняк-Спортом". Соглашаетесь с тем, что эта команда является крупнейшим открытием сезона?

- Готовимся к сложному и интересному матчу. "Горняк-Спорт" удивляет всех в этом сезоне. Подопечные Жабченко играют на высоком уровне. Однако, мы не обращаем внимание на соперника. Для нас важно играть в свой футбол. Если выполним тренерские установки, то сможем достичь желаемого результата. С нетерпением ждем интересного футбола.

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В статье: Павел Яковенко Первая лига Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Оболонь (Киев) Александр Батальский
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Источник:
ПФЛ

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