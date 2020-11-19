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В составе остались лишь 5 игроков. Прикарпатье сдало 25 положительных тестов на COVID-19
2-3 матча Первой лиги не сыграют
На этой неделе игроки, тренеры и персонал ивано-Франковского "
Лишь 5 игроков и трое тренеров получили отрицательные результаты коронавирусной инфекции.
19 ноября утром, сразу же после объявления результатов ПЦР-тестов, команда родного края в полном составе отправилась на двухнедельную самоизоляцию. У большинства инфицированных это уже второй или даже третий случай положительных результатов COVID-19.
Напомним, что в конце октября в составе ивано-франковской команды было выявлено 13 положительных тестов на коронавирус, однако это не помешало "Прикарпатью" сыграть выездной поединок с "Агробизнесом". А вот на этот раз в распоряжении тренерского штаба нету даже 13 футболистов для заявки на игру, поэтому ближайшие 2-3 матча чемпионата подопечные Руслана Мостового не сыграют.
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