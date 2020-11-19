В составе остались лишь 5 игроков. Прикарпатье сдало 25 положительных тестов на COVID-19

На этой неделе игроки, тренеры и персонал ивано-Франковского " Прикарпатья " прошли плановый тест на COVID-19. Накануне матча 14-го тура Первой лиги с "Волынью" поступили довольно неожиданные результаты молекулярно-генетического исследования. 25 из них оказались положительными.

Лишь 5 игроков и трое тренеров получили отрицательные результаты коронавирусной инфекции.

19 ноября утром, сразу же после объявления результатов ПЦР-тестов, команда родного края в полном составе отправилась на двухнедельную самоизоляцию. У большинства инфицированных это уже второй или даже третий случай положительных результатов COVID-19.

Напомним, что в конце октября в составе ивано-франковской команды было выявлено 13 положительных тестов на коронавирус, однако это не помешало "Прикарпатью" сыграть выездной поединок с "Агробизнесом". А вот на этот раз в распоряжении тренерского штаба нету даже 13 футболистов для заявки на игру, поэтому ближайшие 2-3 матча чемпионата подопечные Руслана Мостового не сыграют.