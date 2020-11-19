Первая лига
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В Черноморце вспышка COVID-19. На матч с Альянсом отправилось 14 игроков
Вирус продолжает ходить по Украине
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Восемь игроков и два представителя тренерского штаба команды сдали положительные ПЦР-тесты.
Так как два игрока дисквалифицированы, а еще пятеро травмированы, на матч 14-го тура Первой Лиги с "Альянсом" отправилось 14 футболистов "Черноморца".
Напомним, что матч "Альянс" – "Черноморец" состоится в пятницу 20 ноября.
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Источник:Черноморец
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