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В Черноморце вспышка COVID-19. На матч с Альянсом отправилось 14 игроков

Первая лига
(1 голосов)

Вирус продолжает ходить по Украине

В Черноморце вспышка COVID-19. На матч с Альянсом отправилось 14 игроков
Новина українською

"Черноморец" объявил о вспышке заболевания коронавирусом в клубе.

Восемь игроков и два представителя тренерского штаба команды сдали положительные ПЦР-тесты.

Так как два игрока дисквалифицированы, а еще пятеро травмированы, на матч 14-го тура Первой Лиги с "Альянсом" отправилось 14 футболистов "Черноморца".

Напомним, что матч "Альянс" – "Черноморец" состоится в пятницу 20 ноября.

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В статье: Черноморец (Одесса) коронавирус
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Источник:
Черноморец

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