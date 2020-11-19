Первая лига
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Матч Волынь - Прикарпатье перенесен из-за вспышки коронавируса у гостей
Клубы могут сами определить новую дату матча
"Прикарпатье" обратилось в ПФЛ с просьбой о переносе матча 14-го тура Первой лиги с "Волынью" из-за
Лига пошла на встречу клубу и перенесла матч на более поздний срок.
Клубы до 25 ноября могут сами согласовать дату, на которую перенесен матч. Если же клубы не смогут договориться, новую дату матча назначит ПФЛ.
Напомним, что поединок должен был состояться 20 ноября.
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