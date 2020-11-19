Матч Волынь - Прикарпатье перенесен из-за вспышки коронавируса у гостей

"Прикарпатье" обратилось в ПФЛ с просьбой о переносе матча 14-го тура Первой лиги с "Волынью" из-за вспышки заболевания коронавирусом (23 игрока) у иванофранковцев.

Лига пошла на встречу клубу и перенесла матч на более поздний срок.

Клубы до 25 ноября могут сами согласовать дату, на которую перенесен матч. Если же клубы не смогут договориться, новую дату матча назначит ПФЛ.

Напомним, что поединок должен был состояться 20 ноября.