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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Агробизнес и Авангард возвращаются домой, Полесье против Николаева, прогулочный выезд Вереса - смотреть онлайн, видеотрансляции

Первая лига
(1 голосов)

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Первая лига. Агробизнес и Авангард возвращаются домой, Полесье против Николаева, прогулочный выезд Вереса - смотреть онлайн, видеотрансляции
Новина українською

АГРОБИЗНЕС - НИВА

КРИСТАЛЛ - ВПК-АГРО

АВАНГАРД - ВЕРЕС

ПОЛЕСЬЕ - НИКОЛАЕВ

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В статье: Первая лига Авангард (Краматорск) МФК Николаев Верес (Ровно) Полесье (Житомир) ВПК-Агро (Шевченковка) Агробизнес (Волочиск) Нива (Тернополь) Кристалл (Херсон)
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