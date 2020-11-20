Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая лига. Агробизнес и Авангард возвращаются домой, Полесье против Николаева, прогулочный выезд Вереса - смотреть онлайн, видеотрансляции
Также битва аутсайдеров в Херсоне
АГРОБИЗНЕС - НИВА
КРИСТАЛЛ - ВПК-АГРО
АВАНГАРД - ВЕРЕС
ПОЛЕСЬЕ - НИКОЛАЕВ
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