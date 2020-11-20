Первая лига. Верес и ВПК-Агро дожимают аутсайдеров на выезде, уверенные победы Николаева и Агробизнеса

Принципиальное соперничество команд, населенные пункты которых расположены совсем рядом, лучше начали хозяева, которые с первых минут завладели инициативой. Их состав мало чем отличался от стартового ростера в последних поединках, тогда как у "Нивы" было несколько неожиданностей.

В частности, редко можно увидеть с первых минут на поле в этом сезоне обоих Скакунов, например, Андрей выходит в старте нечасто. Впервые за долгое время вышел в стартовых 11 и Вадим Хохлов, который вместе с Вовченко составил пару центральных защитников.

У "Агробизнеса" в первой половине тайма активным был правый фланг, где выделялся Юрий Романюк. Именно он сделал голевой прострел на Богдана Семенца, благодаря чему хозяева повели в счете, воплотив в логическую плоскость давление в дебюте. Ну а вскоре и сам Романюк забил, причем при весьма курьезных обстоятельствах. Он сделал банальный заброс из глубины поля, казалось, безадресный. Но вратарь "Нивы" Даниил Ермолов использовал колено для обработки мяча и не смог его остановить. Тот предательски закотился в сетку, опережая судорожные попытки молодого голкипера исправить положение.

"Нивы" в этом сезоне уже отыгрывалась с 0:2 после быстро пропущенных двух автоголов, дело было в Луцке и закончилось все ничьей со счетом 2:2. Правда повторить тот геройский матч тернополянам не удалось, а в середине второго тайма Руслан Черненко с точки еще и довел преимущество "Агробизнеса" до крупного.

Во втором туре кряду забил, выходя со скамейки, и Сергей Петров. В этот раз он оформил свой гол уже в компенсированное время.

Агробизнес - Нива 4:0 (2:0)

Голы: Семенец (26), Романюк (35), Черненко (63 пен), Петров (90+4)

Агробизнес: Мозиль, Дидык, Юхимович, Курыло, Романюк, Когут Н., Думанюк, Груша, Когут И., Черненко, Семенец

Нива: Ермолов, Дворовенко, Хохлов, Вовченко, Мороз, Малащук, Демченко, Скакун Д., Гатала, Скакун А., Ризнык

Поединок аутсайдеров в Херсоне команды начали в не самых оптимальных составах. У хозяев отсутствовал в старте Иван Глывый, которого снова заменил Виктор Мартян. "ВПК-Агро" же решил не сильно отступать от варианта состава, используемого командой в кубковом матче с "Олимпиком" (1:0) и в чемпионате против "Агробизнеса" (2:3).

Уже в дебюте гости повели, Иван Тищенко накрутил двух соперников на углу штрафной и прострелил в центр вратарской, а Владислав Барский, прерывая этот прострел, срезал мяч в свои ворота. Правда именно защитник "Кристалла" сравнял счет под занавес первого тайма, замкнув навес Игоря Семенины от углового флага. Стоит признать, что в первом тайме были ближе ко второму голу именно гости, но на перерыв соперники ушли при равном счете.

Иван Будняк после перерыва все же принес своей команде победу, хотя понервничать пришлось "ВПК-Агро" изрядно, ведь счет оставался равным до самой концовки поединка. "Кристалл" и дальше идет без очков, набранных на своем поле...

Кристалл - ВПК-Агро 1:2 (1:1)

Голы: Барский (44) - Барский (6 авт.), Будняк (86)

Кристалл: Восконян, Малыш, Барский, Чернышов, Крутин, Терзи, Цыбульский, Бондаренко, Мартян, Барладым, Семенина

ВПК-Агро: Бубенцов, Красов, Сидоренко, Яременко, Смирнов, Шаповалов, Будняк, Тищенко, Кича, Шмигельский, Удод

Возвращение в состав Роберта Гегедоша позволило Юрию Вирту выйти с оптимальной парой нападающих. Но без сюрпризов в составе ровенчан не обошлось, место справа в полузащите занял Артем Хоцяновский, выступавший ранее в Краматорске. Хотя в запасе были Тимофеенко и Дахновский. Также главный тренер фаворита матча решил не выпускать с первых минут еще одного бывшего игрока "Авангарда" Никиту Полюляха, предпочитая пару Кучеров - Петько в центре поля.

А вот Алексей Городов напротив, впервые за последнее время доверился Дмитрию Ховбоше, который вернулся на позицию центрального защитника. Напомню, что нынешний капитан краматорчан ранее играл как раз за "Верес".

Именно Ховбоша "привез" опасный штрафной под занавес первого тайма, с которого Петько не сумел поразить ворота Солдатенко. Это был один из наиболее реальных шансов "Вереса" в первом тайме, большинство атак соперника "Авангарду" удавалось гасить на дальних подступах к собственной штрафной площадке.

После перерыва гостям удалось открыть счет, Геннадий Пасич прошел левым флангом до самой лицевой линии и выложил мяч под удар капитану. Михаил Шестаков с открытых позиций перед воротами промахивается редко. Вскоре "Авангард" еще и остался в меньшинстве и казалось, что дело вполне может дойти до очередного разгрома.

На выручку, как всегда в таких ситуациях, пришли стандарты. Алексей Лобов блестяще исполнил штрафной и сравнял счет за семнадцать минут до финального свистка. Однако именно со стандарта пропустил решающий мяч и "Авангард". Соперник разыграл штрафной без свистка - Гегедош отдал на Шестакова и тот пробил по воротам не ожидавшего от "Вереса" такой оперативности, Солдатенко.

Авангард - Верес 1:2 (0:0)

Голы: Лобов (73) - Шестаков (60, 88)

Удаление: Пуды (68)

Авангард: Солдатенко, Таранда, Ховбоша, Сеницкий, Шинкаренко, Чебаненко, Булгаков, Дорошенко, Пуды, Сорокин, Гуничев

Верес: Когут, Солдат, Мирошник, Махнев, Немчанинов, Кучеров, Петько, Хоцяновский, Пасич, Гегедош, Шестаков

В поединке на НТКУ "им. Банникова" составы обеих команд не сильно удивили, разве что вратарской позицией у хозяев. Вместо Владимира Маханькова место в старте занял Антон Яшков. Основной же вратарь "Полесья" в этом сезоне присел на скамейку, получив от тренерского штаба отдых.

Правда уже в дебюте Яшков вынужден был вынимать мяч из сетки собственных ворот. Охрончук подал угловой с левого фланга, защитники мяч не смогли выбить достаточно далеко и Владимир Одарюк, без лишних раздумий, вогнал его в сетку. Ну а в концовке первого тайма он же удвоил преимущество "корабелов". Богдан Куксенко принял на грудь пас из глубины и пытался пробить, но помешавший ему защитник превратил потенциально мощный удар в пас, а быстрее всех успех сориентироваться именно Одарюк, словно коршун, притаившийся за спинами защитников.

Ошибка Лободрова на выходе вернула в матч интригу после перерыва. Голкипер "Николаева" сыграл ногами вдали от своей штрафной, но выбил мяч на соперника, которым оказался Власюк. Андрей не стал бить по воротам с центра поля, а отдал на Галенко, который вторым касанием пробил по воротам - Лободров не успел занять оптимальную позицию, так что не сумел исправиться за собственную оплошность.

Тем не менее, гости забили третий мяч, причем на ровном месте. Вадим Витенчук долго продвигался с мячом в ногах и, так ак его никто не встречал, решил пробить на исполнение и сильно. Мяч затрепыхался в нижнем углу, Яшков явно проспал момент для прыжка...

Полесье - Николаев 1:3 (0:2)

Голы: Галенко (59) - Одарюк (16, 43), Витенчук (76)

Полесье: Яшков, Жук, Швец, Прокопчук, Власюк, Чернецкий, Даудов, Ковалев, Понедельник, Повалий, Галенко.

Николаев: Лободров, Кулинич, Порох, Парцвания, Ульянов, Кушниренко, Паламар, Охрончук, Одарюк, Куксенко, Сула Д