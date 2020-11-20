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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Горняк-Спорт - Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
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Один из центральных матчей в Первой лиге

Горняк-Спорт - Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

Команда, идущая на втором месте, принимает набравшего ход середняка. "Горняк-Спорт" проиграл уже домашний матч в прошлом туре, принимая команду, которая славится надежной обороной. Так что у подопечных Павла Яковенко есть неплохие шансы на успех.

"Оболонь" не заметила сопротивление "Авангарда" в 13-м туре, забив краматорчанам пять безответных мячей. Тем не менее, на выезде Батальский и компания играют нестабильно - могут обыграть "Металлист 1925" (1:0), а могут и "Волыни" проиграть (1:2).

В Горишних Плавнях местная команда выступает также не всегда успешно, можно вспомнить недавние провалы с той же "Волынью" (0:3) и "Полесьем" (0:2), так что становится понятно, что ребятам Игоря Жабченко главное первыми не пропустить...

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В статье: Первая лига Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Оболонь (Киев)
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