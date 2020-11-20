Первая Лига. Металлист 1925 проигрывает и опускается на девятое место

Валерию Кривенцову сейчас не позавидуешь. Подписывая контракт с "Металлистом 1925", многие болельщики надеялись, что руководство нашло именно того тренера, который вернет Харьков в высшую лигу. Фанаты уже заждались большого футбола. Но после резвого начала, который только усилил надежду, "Металлист 1925" стал регулярно терять очки, добыл лишь одну победу в последних пяти встречах. В понедельник они дважды пропустили от "Черноморца", играя в большинстве второй тайм.

"Кремень", несмотря на статус андердога, ни чуть не испугался харьковчан. С первых минут они решили сыграть первым номером, забрав мяч под свой контроль. Хватило гостей лишь на десять минут, после чего игра стала равной, а команды регулярно обменивались моментами. Стоит отметить, что даже несмотря на безголевой первый тайм, скуку сегодняшняя игра не навеивала.

Второй тайм стороны начали менее активно, но многое изменил назначенный арбитром пенальти, который точно исполнил Сорокин. К решению главного судьи остались вопросы, но приговор уже был исполнен. "Металлисту 1925" ничего не оставалось, как всеми силами искать счастье у чужих ворот, ведь даже ничья сегодня, при всем уважении к "Кременю", результат для харьковчан отрицательный. Свой шанс команда Кривенцова получила в последней десятиминутке, но в отличие от Сорокина, Братков пенальти реализовать не сумел, проиграв дуэль Олейнику.

"Кремень" сумел удержать победу, и завоеванные три очка позволили им укрепиться на десятой позиции, вплотную приблизившись к "Металлисту 1925". Команда Кривенцова уже девятая, но все не так и плохо. От места в тройке их отделяет лишь четыре пунтка.

Первая лига, 14-й тур

"Металлист 1925" - "Кремень" 0:1

Гол: Сорокин Станислав 64 (п)

"Металлист 1925": Коваленко Максим, Жичиков Максим, Шершень Михаил, Братков Антон, Коваленко Иван, Кольцов Виталий Савин Антон, Крыськив Дмитрий, Дмитренко Владислав, Вентура Лопес Лукас, Фрейтас Рибейро Дерек

"Кремень": Олейник Андрей, Мягков Павел, Зубков Руслан, Сантос Гонсалвес Антонио Франциско, Чеботаев Сергей, Норенков Денис, Да Силва Лима Жонатан, Сорокин Станислав, Брюхов Илья, Бычков Богдан, Мурашов Евгений