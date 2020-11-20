  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. ВИДЕО, как воспитанник Динамо вышел на замену и за минуту забил два гола в матче Первой лиги
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ВИДЕО, как воспитанник Динамо вышел на замену и за минуту забил два гола в матче Первой лиги

Первая лига
(3 голосов)

Настоящий джокер

ВИДЕО, как воспитанник Динамо вышел на замену и за минуту забил два гола в матче Первой лиги
Новина українською

Матч "Горняк-Спорт" - "Оболонь" стал центральным в 14-м туре Первой лиги. На момент начала игры команда из Горишних Плавней занимала второе место в турнирной таблице, тогда как пивовары в последних четырех матчах добыли три победы. И поединок оправдал надежды своим сюжетом.

"Оболонь" повела в счете в первом тайме, но после перерыва хозяева не только отыгрались, но и вышли вперед. "Горняку-Спорт" оставалось продержаться десять минут + компенсированное арбитром время, то добыть три очка. Однако сработала замена от Павла Яковенко. На 69-й на поле появился Алексей Щебетун - воспитанник запорожского "Металлурга", который успел поучиться в академии "Динамо" и поиграть за киевский дубль, с которым выигрывал чемпионат U-21.

На 86-й минуте 23-летний форвард замкнул подачу с фланга и сравнял счет.

А на 87-й Алексей сначала зацепился за мяч на половине поля соперника, а затем реализовал выход один на один с голкипером после паса партнера. В итоге "Оболонь" победила 3:2 и поднялась на седьмую место в турнирной таблице. Отставание от того же "Горняка-Спорт", который сейчас опустился на четвертую строчку, составляет четыре очка, при этом у киевлян на одну игру меньше.

Добавим, что Алексей Щебетун в сезоне 2017/18 дебютировал в Премьер-лиге, сыграв пять матчей за каменскую "Сталь". Затем были запорожский "Металлург", "Авангард" и неудачный период в Беларуси. В нынешнем сезоне это второй и третий гол форварда. При этом он забил во втором матче подряд - ранее он отличился в игре с "Авангардом".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Оболонь (Киев) Алексей Щебетун
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...