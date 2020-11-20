ВИДЕО, как воспитанник Динамо вышел на замену и за минуту забил два гола в матче Первой лиги

Матч "Горняк-Спорт" - "Оболонь" стал центральным в 14-м туре Первой лиги. На момент начала игры команда из Горишних Плавней занимала второе место в турнирной таблице, тогда как пивовары в последних четырех матчах добыли три победы. И поединок оправдал надежды своим сюжетом.

"Оболонь" повела в счете в первом тайме, но после перерыва хозяева не только отыгрались, но и вышли вперед. "Горняку-Спорт" оставалось продержаться десять минут + компенсированное арбитром время, то добыть три очка. Однако сработала замена от Павла Яковенко. На 69-й на поле появился Алексей Щебетун - воспитанник запорожского "Металлурга", который успел поучиться в академии "Динамо" и поиграть за киевский дубль, с которым выигрывал чемпионат U-21.

На 86-й минуте 23-летний форвард замкнул подачу с фланга и сравнял счет.

А на 87-й Алексей сначала зацепился за мяч на половине поля соперника, а затем реализовал выход один на один с голкипером после паса партнера. В итоге "Оболонь" победила 3:2 и поднялась на седьмую место в турнирной таблице. Отставание от того же "Горняка-Спорт", который сейчас опустился на четвертую строчку, составляет четыре очка, при этом у киевлян на одну игру меньше.

Добавим, что Алексей Щебетун в сезоне 2017/18 дебютировал в Премьер-лиге, сыграв пять матчей за каменскую "Сталь". Затем были запорожский "Металлург", "Авангард" и неудачный период в Беларуси. В нынешнем сезоне это второй и третий гол форварда. При этом он забил во втором матче подряд - ранее он отличился в игре с "Авангардом".