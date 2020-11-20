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Валяев ушел из херсонского Кристалла - СМИ

Первая лига
(2 голосов)

Второй раз за сезон без тренера

Валяев ушел из херсонского Кристалла - СМИ
Новина українською

Наставник Сергей Валяев прекратил сотрудничество с херсонским "Кристаллом", который выступает в Первой лиге.

Он возглавил команду с 1 октября (к тому времени был Эдуард Хавров, который вывел команду из Второй лиги).

К этому времени команда провела под его руководством 9 матчей: потерпела 7 поражений, получила 1 ничью и 1 победу.

Накануне в начале ноября Валяев сдал положительный тест на коронавирус.

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В статье: Сергей Валяев Первая лига Эдуард Хавров Кристалл (Херсон)
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Источник:
Sport Arena

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