Валяев ушел из херсонского Кристалла - СМИ

Наставник Сергей Валяев прекратил сотрудничество с херсонским " Кристаллом ", который выступает в Первой лиге.

Он возглавил команду с 1 октября (к тому времени был Эдуард Хавров, который вывел команду из Второй лиги).

К этому времени команда провела под его руководством 9 матчей: потерпела 7 поражений, получила 1 ничью и 1 победу.

Накануне в начале ноября Валяев сдал положительный тест на коронавирус.