Первая лига
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Валяев ушел из херсонского Кристалла - СМИ
Второй раз за сезон без тренера
Наставник Сергей Валяев прекратил сотрудничество с херсонским "
Он возглавил команду с 1 октября (к тому времени был Эдуард Хавров, который вывел команду из Второй лиги).
К этому времени команда провела под его руководством 9 матчей: потерпела 7 поражений, получила 1 ничью и 1 победу.
Накануне в начале ноября Валяев сдал положительный тест на коронавирус.
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Источник:Sport Arena
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