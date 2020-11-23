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Традиционное домашнее поражение Горняк-Спорта, перерыв во Второй лиге. Украина футбольная

Первая лига
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Анонс передачи, которая выйдет поздно ночью

Традиционное домашнее поражение Горняк-Спорта, перерыв во Второй лиге. Украина футбольная
Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" выйдет в эфир 24 октября на телеканале XSPORT в 00:20.

Эксперт - футбольный специалист Виктор Догадайло.

В выпуске:

  • разгром "Агробизнеса", спасительный гол для "Вереса";
  • бенефис вратарей в туре, третье домашнее поражение "Горняка-Спорт";
  • во Второй лиге перерыв: зимние чемпионы, неожиданности и яркие голы
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В статье: Первая лига Вторая лига Виктор Догадайло ПФЛ Украина футбольная
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Источник:
ПФЛ

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