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Традиционное домашнее поражение Горняк-Спорта, перерыв во Второй лиге. Украина футбольная
Анонс передачи, которая выйдет поздно ночью
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" выйдет в эфир 24 октября на телеканале XSPORT в 00:20.
Эксперт - футбольный специалист Виктор Догадайло.
В выпуске:
- разгром "Агробизнеса", спасительный гол для "Вереса";
- бенефис вратарей в туре, третье домашнее поражение "Горняка-Спорт";
- во Второй лиге перерыв: зимние чемпионы, неожиданности и яркие голы
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Источник:ПФЛ
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