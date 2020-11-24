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Горняк-Спорт добивается возвращения более 100 000 грн по делу экс-игрока Пинчука
Теперь в суде
Президент "
Каплун отметил, что по делу Пинчука клуб заставили выплатить более 100 000 гривен.
Теперь есть постановление Верховного и Конституционного суда, что мы были правы. И теперь будем подавать в Хозяйственный суд на УАФ. Это уже не спортивный, а хозяйственный спор. УЕФА позволяет подавать. Хотим, чтобы нам через суд вернули эти деньги.
У нас был контракт с игроком по правилам Украине, подписанный игроком, клубом. Зарегистрирован в УАФ. И вдруг он оказался неправильным - ограничивает права игрока.
Потому Верховный суд дал разъяснение, что мы можем ограничивать права игрока, если он соглашается на это. И контракт должен соответствовать законам Украины, а не ФИФА или УЕФА.
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