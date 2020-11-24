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Президент Горняк-Спорта: ПФЛ для УАФ – словно пасынок!
В комитетах УАФ нет представителей ПФЛ
Президент перволигового "
ПФЛ - как пасынок для УАФ. Их представителей нет в комитетах, нигде. Ну как это? Там, где решается судьба клубов, должны быть представители ПФЛ! Надеемся, что новый президент будет идти на диалог с Павелко. Подождем.
Сейчас все болеют коронавирусом, но мы переживем и это. Надо же как-то выстраивать отношения с ПФЛ! Есть проблема с судейством, почему только руководство ПФЛ не замечает этого?
Если руководство ПФЛ скажет судейскому комитету, чтобы они не играли, будут судить лучше. И никакие деньги, что им суют, не помогут. Они их просто не будут брать.
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