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Президент Горняк-Спорта: ПФЛ для УАФ – словно пасынок!

Первая лига
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В комитетах УАФ нет представителей ПФЛ

Президент Горняк-Спорта: ПФЛ для УАФ – словно пасынок!
Новина українською

Президент перволигового "Горняк-Спорта" Петр Каплун критически высказался об отношении Украинской Ассоциации Футбола к Профессиональной футбольной лиге.

ПФЛ - как пасынок для УАФ. Их представителей нет в комитетах, нигде. Ну как это? Там, где решается судьба клубов, должны быть представители ПФЛ! Надеемся, что новый президент будет идти на диалог с Павелко. Подождем.

Сейчас все болеют коронавирусом, но мы переживем и это. Надо же как-то выстраивать отношения с ПФЛ! Есть проблема с судейством, почему только руководство ПФЛ не замечает этого?

Если руководство ПФЛ скажет судейскому комитету, чтобы они не играли, будут судить лучше. И никакие деньги, что им суют, не помогут. Они их просто не будут брать.

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В статье: Первая лига ПФЛ Андрей Павелко Горняк-Спорт (Горишние Плавни) УАФ
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Источник:
Гірник-Спорт

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