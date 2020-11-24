После 25 положительных результатов Прикарпатье сдало столько же отрицательных

В понедельник, 23 ноября, все представители МФК " Прикарпатье ", у которых на прошлой неделе были зафиксированы положительные результаты на COVID-19, прошли повторные ПЦР-тесты.

На этот раз Команда родного края проводила молекулярно-генетическое исследование в другой лаборатории. В итоге все 25 результатов анализов не выявили коронавирусной инфекции.

Фактически все игроки, тренеры и персонал "Прикарпатья" уже переболели коронавирусом - бессимптомно, в легкой или тяжелой форме. Поэтому большое количество положительных результатов тестов на COVID-19, обнаруженных несколько дней назад, стала большой неожиданностью для Ивано-Франковского клуба.

Сейчас подопечные Руслана Мостового восстановили тренировочный процесс и готовятся к ближайшим матчам Первой лиги.

Накануне из-за положительных тестов "Прикарпатье" перенесло матч с "Волынью", впереди у команды Мостового матч 30 ноября с "Горняк-Спортом".