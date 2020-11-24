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После 25 положительных результатов Прикарпатье сдало столько же отрицательных

Первая лига
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Выздоровели через неделю?

После 25 положительных результатов Прикарпатье сдало столько же отрицательных
Новина українською

В понедельник, 23 ноября, все представители МФК "Прикарпатье", у которых на прошлой неделе были зафиксированы положительные результаты на COVID-19, прошли повторные ПЦР-тесты.

На этот раз Команда родного края проводила молекулярно-генетическое исследование в другой лаборатории. В итоге все 25 результатов анализов не выявили коронавирусной инфекции.

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Фактически все игроки, тренеры и персонал "Прикарпатья" уже переболели коронавирусом - бессимптомно, в легкой или тяжелой форме. Поэтому большое количество положительных результатов тестов на COVID-19, обнаруженных несколько дней назад, стала большой неожиданностью для Ивано-Франковского клуба.

Сейчас подопечные Руслана Мостового восстановили тренировочный процесс и готовятся к ближайшим матчам Первой лиги.

Накануне из-за положительных тестов "Прикарпатье" перенесло матч с "Волынью", впереди у команды Мостового матч 30 ноября с "Горняк-Спортом".

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В статье: Первая лига Руслан Мостовой Прикарпатье (Ивано-Франковск) коронавирус
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Источник:
Прикарпаття

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