Первая лига
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17 игроков Черноморца заболели коронавирусом
Еще пятеро - травмированы
Поединок 15-го тура
Как сообщил одесский клуб, 17 футболистов "Черноморца" заболели COVID-19, еще пятеро — травмированы.
Встреча должна была состояться 25 ноября, однако, скорее всего, пройдет уже в 2021-м году.
Напомним, что на данный момент "Черноморец" является лидером Первой лиги, а "Волынь" занимает 6-е место в турнирной таблице.
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Источник:Черноморец
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24.11.2020 в 21:56
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