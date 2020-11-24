17 игроков Черноморца заболели коронавирусом

Поединок 15-го тура Первой лиги "Черноморец" – "Волынь" перенесен из-за вспышки коронавируса в одесском клубе.

Как сообщил одесский клуб, 17 футболистов "Черноморца" заболели COVID-19, еще пятеро — травмированы.

Встреча должна была состояться 25 ноября, однако, скорее всего, пройдет уже в 2021-м году.

Напомним, что на данный момент "Черноморец" является лидером Первой лиги, а "Волынь" занимает 6-е место в турнирной таблице.