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17 игроков Черноморца заболели коронавирусом

Первая лига
(2 голосов)

Еще пятеро - травмированы

17 игроков Черноморца заболели коронавирусом
Новина українською

Поединок 15-го тура Первой лиги "Черноморец" – "Волынь" перенесен из-за вспышки коронавируса в одесском клубе.

Как сообщил одесский клуб, 17 футболистов "Черноморца" заболели COVID-19, еще пятеро — травмированы.

Встреча должна была состояться 25 ноября, однако, скорее всего, пройдет уже в 2021-м году.

Напомним, что на данный момент "Черноморец" является лидером Первой лиги, а "Волынь" занимает 6-е место в турнирной таблице.

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В статье: Черноморец (Одесса) коронавирус
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Источник:
Черноморец

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Комментарии (1)
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Slavutic
24.11.2020 в 21:56
Жаль на тур раньше не ушли! Ещё неделю назад пол команды уже были вне игры! Потеряли 2 очка на выезде!
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