Первая лига. Гегедош on fire, Верес не заметил Горняк-Спорт

Отличная форма Роберта Гегедоша позволила "Вересу" спокойно разгромить конкурента в борьбе за места в тройке. Летний новичок команды Юрия Вирта оформил дубль и результативную передачу за час игрового времени на поле!

Как мы и предполагали в анонсе, вернулся в стартовый состав "Вереса" Никита Полюлях. Правда не стал Юрий Вирт ничего менять в атакующих звеньях и Виталий Тимофеенко снова начал поединок в запасе, а со старта на фланге действовал Дахновский.

У "горняков" сюрпризов оказалось больше, в частности, в обороне появился Михаил Калугин - редкий гость стартового состава от Игоря Жабченко. В воротах наставник горишнеплавненцев все же решил довериться опыту Антона Ситникова, хотя ни один из его голкиперов в последнее время, мягко говоря, не впечатлял...

Весьма сомнительный пенальти назначил Вадим Запрутняк уже в дебюте. Шопин, выбивая мяч на приличной высоте, сыграл опасно и въехал по инерции в Роберта Гегедоша. Сам же пострадавший исполнил приговор, уверенно пробив в правый нижний угол, под самую штангу. Гол стал хоть и несколько неожиданным, но все же логичным воплощением в жизнь стартового преимущества "Вереса" во владении мячом.

Вскоре лучший игрок октября в Первой лиге отметился еще и в качестве асисстента, отдав пас на Геннадия Пасича, который по красивой дуге перебросил Ситникова и сделал преимущество хозяев еще более комфортным.

Остаток первого тайма команды отыграли относительно спокойно - "Вересу" уже незачем было форсировать события, но все равно именно подопечные Вирта выглядели в атаке острее.

Уже в дебюте второго тайма Роберт оформил дубль, получив передачу слева от Михаила Шестакова, он одним ксанием принял и сразу же подработал мяч себе под удар, который также вышел разительным.

В оставшееся время "Верес" спокойно мог доводить счет до вообще неприличного, но Ситников и фортуна спасали "Горняк-Спорт". На последние десять минут Вирт даже выпустил Поворознюка, позволив блогеру-футболисту дебютировать на профи-уровне в 33 года! Заменил, кстати, Дмитрий капитана ровенской команды, Михаила Шестакова.

"Верес" после этой победы закрепился в тройке и вместе с "Агробизнесом" вплотную подобрался к "Черноморцу". Отставание от лидера теперь измеряется одним очком. "Горняк-Спорт" же остается четвертым, но теперь отстает от топ-3 на четыре очка.

Верес - Горняк-Спорт 3:0 (2:0)

Голы: Гегедош (13 пен, 48), Пасич (20)

Верес: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов (Пинчук 52), Петько (Кучеров 82), Полюлях, Дахновский (Тимофеенко 72), Пасич, Гегедош (Соломка 60), Шестаков (Поворознюк 80).

Горняк-Спорт: Ситников, Шопин (Суханов 60), Калугин, Карась, Герт, Батюшин, Петрусенко (Чепелюк 64), Семенив, Чередниченко (Збунь 46, Козыренко 77), Мурза, Герасимец (Твердохлеб Е. 29).

Предупреждения: Солдат (32), Петько (71) - Шопин (12), Калугин (23)