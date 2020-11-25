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Верес - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(2 голосов)

Поединок соперников по группе лидеров

Верес - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

Ровенский клуб имеет хорошие шансы на победу в матче с прямым конкурентом. "Верес" действительно может назвать свой стадион "Колос" во Млинове "крепостью", в которой команда Юрия Вирта не проигрывала уже блее года! 23-го октября 2019-го здесь ровенчане проиграли дублю киевской "Оболони", еще тогда носившей приставку "Бровар" (0:1)...

"Горняк-Спорт" в последнее время намного удачнее выступает на выезде, чем дома, но и уровень соперников по предыдущим матчам был не самым высоким, мягко говоря. А вот "Николаеву", который также идет в группе лидеров, команда Жабченко проиграла с разгромным счетом 1:6.

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В статье: Первая лига Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Верес (Ровно)
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