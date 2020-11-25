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Лидеры - те, кто могут связать 3-4 паса. Президент Горняк-Спорта раскритиковал уровень Первой лиги
На очереди - чемпионские матчи
Петр Каплун, президент "
Сейчас посмотрим, на что способны наши игроки. Чего они хотят в этой жизни - болтаться в середине лиги или быть лидерами?
Сейчас пошли чемпионские матчи. Посмотрим, есть ли характер, хотят ли они быть футболистами? Я их не смогу заставить, только они могут заставить самих себя.
У нас были команды, которые могли это сделать. А в этой я не уверен. Хотя даже в проигранных матчах были моменты.
В одном матче можем 20 ударов нанести, в другом - 2. Вот такие мы. Стабильности нет, не вижу ее в одной из команд. Потому что такой уровень футболистов.
Команда, которая может связать 3-4 паса - в лидерах. Но должно быть не пас ради паса, а с продвижением вперед!
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