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Лидеры - те, кто могут связать 3-4 паса. Президент Горняк-Спорта раскритиковал уровень Первой лиги

Первая лига
(1 голосов)

На очереди - чемпионские матчи

Лидеры - те, кто могут связать 3-4 паса. Президент Горняк-Спорта раскритиковал уровень Первой лиги
Новина українською

Петр Каплун, президент "Горняка-Спорт" со Первой лиги поделился мыслями о команде и втором по уровню украинском чемпионате.

Сейчас посмотрим, на что способны наши игроки. Чего они хотят в этой жизни - болтаться в середине лиги или быть лидерами?

Сейчас пошли чемпионские матчи. Посмотрим, есть ли характер, хотят ли они быть футболистами? Я их не смогу заставить, только они могут заставить самих себя.

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У нас были команды, которые могли это сделать. А в этой я не уверен. Хотя даже в проигранных матчах были моменты.

В одном матче можем 20 ударов нанести, в другом - 2. Вот такие мы. Стабильности нет, не вижу ее в одной из команд. Потому что такой уровень футболистов.

Команда, которая может связать 3-4 паса - в лидерах. Но должно быть не пас ради паса, а с продвижением вперед!

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В статье: Первая лига Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Петр Каплун
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Источник:
Гірник-Спорт

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