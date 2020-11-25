Лидеры - те, кто могут связать 3-4 паса. Президент Горняк-Спорта раскритиковал уровень Первой лиги

Петр Каплун, президент " Горняка-Спорт " со Первой лиги поделился мыслями о команде и втором по уровню украинском чемпионате.

Сейчас посмотрим, на что способны наши игроки. Чего они хотят в этой жизни - болтаться в середине лиги или быть лидерами? Сейчас пошли чемпионские матчи. Посмотрим, есть ли характер, хотят ли они быть футболистами? Я их не смогу заставить, только они могут заставить самих себя.