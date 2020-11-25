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Оболонь - Полесье: смотреть онлайн, видетрансляция
У команд есть старые счеты
Хоть матч между киевской "Оболонью" и житомирским "Полесьем" и закрывает программу первого круга в чемпионате Первой лиги, но это уже не первая встреча соперников нынешней осенью. В сентябре они уже топтали газон "Оболонь Арены" в рамках Кубка Украины и тогда победа осталась за гостями с минимальным счетом (0:1).
За два месяца "пивовары" сильно изменились, прежде всего по причине прихода нового главного тренера, Павла Яковенко. При нем Батальский, Мединский, Майданевич и Голиков превратились в настоящих лидеров, которые стабильно демонстрируют высокий класс. Также "Оболонь" наиболее опасна в концовке первого тайма и дебюте второго, особенно, что касается домашних матчей.
"Полесье" фактически все матчи сезона проводит на выезде, ведь поле домашнего стадиона в Житомире все еще не готово принять команду Сергея Шищенко. Тем удивительнее видеть стабильность результатов и место в верхней половине таблицы от коллектива...
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