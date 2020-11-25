Первая лига. Оболонь уверенно громит Полесье и уже делит 5-7 места

Очередная домашняя победа "пивоваров" с разгромным счетом, в этот раз переигран прямой конкурент, обладавший перед 15-м туром лучшей обороной Первой лиги наряду с "Вересом". Но в Киеве защиту "Полесья" сегодня просто растерзали...

Соперники по киевскому матчу в среднем пропускают очень мало. Провели они до очного матча по 12 встреч и если "пивовары" получили за это время 13 "пробоин", то подопечные Сергея Шищенко пропустили лишь восемь раз. То есть в среднем по 0,87 гола за матч оказывалось в сетке ворот команд.

Правда первый тайм намного лучше и активнее провели хозяева. Уже в дебюте Юрий Мате мощно приложился со штрафного и мяч ударился о стойку. С игры моменты также возникали, но Батальский из убойной позиции поразить ворота не сумел. Зато это удалось Павлу Лукьянчуку, который головой в красивом прыжке замкнул навес Майданевича слева. Буквально сразу же Мате мог удваивать преимущество своей команды, но опять его "пушку" принял на себя каркас ворот Маханькова, а именно, перекладина.

Тем не менее, подопечным Павла Яковенко удалось удвоить счет спустя пять минут после первого гола. Александр Батальский выступил в непривычной роли асстента, сделав навес справа на голову Савченко. Опорный полузащитник также весьма неожиданно оказался в точке завершения, судя по всему, в этих рокировках и заключался секрет успеха "пивоваров", они сумели все же запутать "Полесье" и сполна это использовать.

В перерыве Шищенко сделал три замены, но команда из Житомира пропустила снова. Савченко отдал на Майданевича и тот, оставшись в одиночку в центре штрафной, расстрелял вратаря. Дело было сделано и в оставшееся время команды банально доигрывали - гости не могли изменить ситуацию на поле к лучшему, хозяева не сильно и стремились забивать еще больше.

"Оболонь" набрала 22 очка и уже догнала "Николаев" и "Металлист 1925". "Полесье", пропустившее трижды во втором поединке подряд, остается на девятой строчке.

Оболонь - Полесье 3:0 (2:0)

Голы: Лукьянчук (30), Савченко (35), Майданевич (48)

Оболонь: Литвиненко, Прокопенко, Безуглый, Мате, Голиков, Покотилюк, Матяж, Савченко (Белый 80), Майданевич, Лукьянчук (Глошардин 58 (Чидомере 90+2)), Батальский (Щебетун 81).

Полесье: Маханьков, Жук (Брынько 46), Швец, Прокопчук, Власюк (Шевченко 68), Притиковский, Савошко, Ковалев (Даудов 46), Понедельник, Повалий (Галенков 46), Галенко (Семчук 68).

Предупреждения: Голиков (53) - Жук (43), Понедельник (56)