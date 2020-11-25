  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Нива – Кристалл: смотреть онлайн, видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нива – Кристалл: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)
Нива – Кристалл: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

Интересным выглядит тот факт, что матч проходит не в Тернополе, а только в соседней Хмельницкой области на стадионе "Агробизнеса".

Оказывается, руководство стадиона (городские власти Тернополя) запретило "Ниве" проводить матчи на домашнем стадионе под предлогом "нанесение вреда газону".

Первая лига, 15 тур

25.11.2020, 13:00

город Волочиск, стадион "Юность"

Судья в поле - Андрей Кошур

Нива (Тернополь) - Кристалл (Херсон)

Видеотрансляция

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Нива (Тернополь) Кристалл (Херсон) Волочиск стадион Юность. Волочиск
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...