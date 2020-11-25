Первая лига
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Нива – Кристалл: смотреть онлайн, видеотрансляция
Интересным выглядит тот факт, что матч проходит не в Тернополе, а только в соседней Хмельницкой области на стадионе "Агробизнеса".
Оказывается, руководство стадиона (городские власти Тернополя) запретило "Ниве" проводить матчи на домашнем стадионе под предлогом "нанесение вреда газону".
Первая лига, 15 тур
25.11.2020, 13:00
город Волочиск, стадион "Юность"
Судья в поле - Андрей Кошур
Нива (Тернополь) - Кристалл (Херсон)
Видеотрансляция
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