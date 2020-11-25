Нива с двумя пенальти и автоголом обыгрывает главного аутсайдера Первой лиги

Неожиданности в этом матче не произошло: 11-я команда турнирной таблицы обыграла 16-ю (последняя позиция). Хотя "Нива" играла лишь условно дома: по непонятным причинам руководство городского стадиона Тернополя запретило "зелено-желтым" проводить матч на домашнем стадионе и поединок пришлось срочно перенести. Ближайшим из возможных вариантов был Волочиск.

Надо доброе слово сказать и о "Кристалле": херсонцы, в отличие от клубов-аутсайдеров предыдущих сезонов, хоть и плетутся внизу "турнирки", не отказываются от участия в чемпионате и дают хороший бой каждому сопернику, несмотря на то, что от них недавно отказался тренер Сергей Валяев и сейчас команду возглавляет спортивный директор Сергей Шевцов.

Этот поединок ожидаемо быстрее начали номинальные хозяева: уже к 7 минуте вратарю Ярославу Герасименко пришлось дважды спасать "Кристалл" после ударов Игорев Кохмана и Гаталы.

Тогда уже огрызнулись херсонцы: Максим Демчук обрезался, когда перехватывал передачу, Евгений Терзи подхватил мяч и тут же отдал вправо на Ивана Головкина - вывел его один на один с голкипером "Нивы", но как раз он, Максим Механив, в решающий момент был первый на мяче.

На 15 минуте случился гол: Андрей Ризнык получил мяч после длинной передачи на правом фланге, обошел Станислава-Нури Малыша и прострелил из-под Никиты Карася. Защитник Алексей Чернышев видел, что у него за спиной нападающий "Нивы" и попытался выбить мяч на угловой, но попал ...в свои ворота (кажется еще и между ног собственном киперу Герасименко).

Уже через 4 минуты после столкновения с тем же Алексеем Чернышевым упали сразу два тернопольские "буйволы". А поскольку было это в штрафной, то судья указал на белую отметку на расстоянии 11 метров от линии ворот "Кристалла". Пенальти пошел бить Роман Волохатый, но в последний момент его перебил игрок "Кристалла", он стал жаловаться судье на мяч. Рефери не отреагировал, а вот игрока "Нивы" этот эпизод, кажется, отвлек - Герасименко угадал направление и выбил мяч на угловой.

В середине первого тайма счет мог сравнять Игорь Семенина, но он хоть и закрутил мяч, все же ударил по центру ворот и с ним справился Максим Механив.

Вторая половина матча началась с игры рукой игрока "Кристалла" Станислава-Нури Малыша после подачи углового. Второй 11-метровый во встрече (пробивал в тот же угол, что и Волохатый), реализовал Максим Демчук.

До конца встречи команды обменялись опасными штрафными с близкого расстояния, но во всех троих случаях надежно сыграли голкиперы. А лучший момент был у херсонца Евгений Терзи: во время контратаки он в штрафной обвел защитника Тернополя и когда осталось только попасть в ворота - пробил намного выше.

Первая лига, 15 тур

25.11.2020, 13:00

город Волочиск, стадион "Юность"

Судья в поле - Андрей Кошур

Нива (Тернополь) - Кристалл (Херсон) 2:0

Голы: Демчук (48, пенальти) - Чернышев (15, автогол)

Нереализованный пенальти: Волохатый (19, спас голкипер)

Нива: Механив Максим, Дворовенко Владислав, Демчук Максим, Вовченко Семен, Хруставка Олег, Малащук Андрей (Скакун Андрей, 82), Демченко Александр (Мороз Тарас, 66), Кохман Игорь, Гатала Игорь, Ризнык Андрей (Бидный Мирон, 88), Волохатый Роман (Процив Максим, 74)

Кристалл: Герасименко Ярослав, Малыш Станислав-Нури, Карась Никита (Клюев Владислав, 89), Крутин Максим, Терзи Евгений, Бондаренко Дмитрий (Цой Сергей, 89), Чернышов Алексей, Семенина Игорь, Головкин Иван (Лаптев Михаил, 68), Мартян Виктор, Барладым Андрей

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