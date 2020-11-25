Первая Лига. Металлист 1925 с большим трудом обыграл ВПК-Агро

Вряд ли в мире есть люди, которые смогут объяснить эффект "дежавю" лучше, чем болельщики "Металлиста 1925". Уже который год они перед стартом сезона слышат о намерениях руководства выходить в УПЛ, после следует неплохой старт и серьезный спад ближе к зиме. В нынешний кампании ничего, за исключением главного тренера, не поменялось. До начала 15-го тура харьковчане были девятыми, но проблемы не только в их позиции в таблице. Валерий Кривенцов никак не может наладить игру в атаке, в то время как защитники продолжают допускать ошибки, а контроль мяча ради контроля редко приносит плоды.

Отчетный матч начался в лучших традициях концертов зарубежных, и не только, исполнителей - с десятиминутной задержкой. Но если после рок-звезды заражают фанатов адреналином, то от игры двух команд стало только клонить в сон. "Металлист 1925" много владел мячом, но в атаке практически ничего предложить не мог, безыдейно добегая до штрафной соперника. Медленный темп устраивал хозяев, которые иногда выбегали в контратаки, но из опасного можно вспомнить лишь один удар Ляшенко.

Бодрости добавляли голоса болельщиков за стадионом, которые одиночными криками "Металлист - забивай!", пытались мотивировать сегодняшних гостей. Хотелось бы верить, что все они люди отвественные - были в масках и соблюдали при этом дистанцию. К сожалению, харьковчане не могли ответить поклонникам взаимностью, а несколько закидушек на Дерека заканчивались ничем.

"ВПК-Агро", увидев, что соперник сейчас далек от оптимальной формы, после перерыва стал действовать смелее, выровняв игру. У "Металлиста 1925" и так впереди мало что получалось, а во втором тайме приходилось еще и сзади играть осторожнее, блокируя выпады соперника. Также игра запомнилась большим количеством нарушений, и медицинскому штабу дважды приходилось "ставить на ноги" игроков харьковчан. Благо для Кривенцова, обошлось без травм.

Но все-таки лучик счастья улыбнулся Валерию Кривенцова и его команда смогла добыть победу. Хотя точнее сказать, вымучить. За пять минут до конца основного времени мяч в штрафной хозяев подхватил Дмитренко, который и нанес точный удар - 0:1. "ВПК-Агро" побежал вперед, надеясь спасти положение, но гости своего уже не отдали.

"Металлисту 1925" было необходимо побеждать как в плане борьбы за место в тройке, так и с точки зрения психологии. С одной стороны, со своей миссией они справились, но к игре харьковчан все еще очень много вопросов. И пока не похоже, что у Валерия Кривенцова найдутся правильные ответы.

Первая лига, 15-й тур

"ВПК-Агро" - "Металлист 1925" 0:1

Гол: Дмитренко 84

"ВПК-Агро": Бубенцов, Логинов, Красов, Смирнов, Сидоренко, Яременко, Ляшенко, Шаповалов, Будняк, Кича, Удод

"Металлист 1925": Дьяков, Шершень, Цвиренко, Братков, Аних Чидера, Кольцов, Холод, Крыськив, Коробка, Дмитренко, Дерек