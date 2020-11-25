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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Николаев – Агробизнес: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)
Николаев – Агробизнес: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

О прошлых противостояния этих команд можно сказать, что они очень мирные - 3 ничьи во всех 4 поединках. Еще однажды победу одержала команда из Волочиска.

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Однако во всех матчах противостояния "Агробизнеса" и "Николаева" всегда были забитые мячи. Их ждем и сегодня.

Первая лига, 15 тур

25.11.2020, 13:00

город Николаев, Центральный стадион, верхнее поле

Судья в поле - Артем Михайлюк

МФК Николаев - Агробизнес (Волочиск)

Видеотрансляция поединке

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В статье: Первая лига МФК Николаев Агробизнес (Волочиск)
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