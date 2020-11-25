Первая лига
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Николаев – Агробизнес: смотреть онлайн, видеотрансляция
О прошлых противостояния этих команд можно сказать, что они очень мирные - 3 ничьи во всех 4 поединках. Еще однажды победу одержала команда из Волочиска.
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Однако во всех матчах противостояния "Агробизнеса" и "Николаева" всегда были забитые мячи. Их ждем и сегодня.
Первая лига, 15 тур
25.11.2020, 13:00
город Николаев, Центральный стадион, верхнее поле
Судья в поле - Артем Михайлюк
МФК Николаев - Агробизнес (Волочиск)
Видеотрансляция поединке
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