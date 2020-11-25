Николаев – Агробизнес: смотреть онлайн, видеотрансляция

О прошлых противостояния этих команд можно сказать, что они очень мирные - 3 ничьи во всех 4 поединках. Еще однажды победу одержала команда из Волочиска.

Однако во всех матчах противостояния "Агробизнеса" и "Николаева" всегда были забитые мячи. Их ждем и сегодня.

Первая лига, 15 тур

25.11.2020, 13:00

город Николаев, Центральный стадион, верхнее поле

Судья в поле - Артем Михайлюк

МФК Николаев - Агробизнес (Волочиск)

Видеотрансляция поединке