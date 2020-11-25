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Курьез из Первой лиги: из-за полива газона в Николаеве прервали матч

Первая лига
(1 голосов)

На 10 минут

Курьез из Первой лиги: из-за полива газона в Николаеве прервали матч
Новина українською

Сегодня проходят матчи 15 тура Первой лиги. В частности, в Николаеве на верхнем поле Центрального стадиона МФК "Николаев" принимал "Агробизнес" из Волочиска.

На первой минуте второго тайма у ворот "Агробизнеса" внезапно включилась система полива газона. За несколько минут "поливалка" стала работать и на другой половине поля, а затем и в центре. Притом никто ее выключить так и не сумел.

Поэтому арбитр встречи Артем Михайлюк увел команды с поля.

Только когда через 10 минут автоматический полив газона прекратился, поединок продолжился.

Курьез из Первой лиги: из-за полива газона в Николаеве прервали матч - изображение 1
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В статье: Стадион Первая лига МФК Николаев Агробизнес (Волочиск)
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Комментарии (1)
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Vantala (Kharkiv)
25.11.2020 в 14:51
Интересно. команду хозяев оштрафуют за этот сюрприз или нет.
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