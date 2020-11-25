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Курьез из Первой лиги: из-за полива газона в Николаеве прервали матч
На 10 минут
Сегодня проходят матчи 15 тура Первой лиги. В частности, в Николаеве на верхнем поле Центрального стадиона МФК "
На первой минуте второго тайма у ворот "Агробизнеса" внезапно включилась система полива газона. За несколько минут "поливалка" стала работать и на другой половине поля, а затем и в центре. Притом никто ее выключить так и не сумел.
Поэтому арбитр встречи Артем Михайлюк увел команды с поля.
Только когда через 10 минут автоматический полив газона прекратился, поединок продолжился.
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