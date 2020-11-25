Первая лига
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Из-за вспышки COVID-19 в Черноморце был перенесен еще один календарный матч одесситов
Матч Черноморец – Авангард также не состоится в запланированный день
Поединок 16-го тура
Как сообщил одесский клуб, 17 футболистов "Черноморца" заболели COVID-19, еще пятеро — травмированы. Чуть ранее также был перенесен и поединок 15-го тура "Черноморец" – "Волынь"
Скорее всего, оба матча пройдут уже в 2021-м году.
Напомним, что на данный момент "Черноморец" занимает 2-е место в турнирной таблице Первой лиги.
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Источник:Черноморец
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Комментарии (2)
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vlotko (Броди)
25.11.2020 в 23:58
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DynamoKiyv (Київ)
25.11.2020 в 23:52
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