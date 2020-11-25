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Из-за вспышки COVID-19 в Черноморце был перенесен еще один календарный матч одесситов

Первая лига
(1 голосов)

Матч Черноморец – Авангард также не состоится в запланированный день

Из-за вспышки COVID-19 в Черноморце был перенесен еще один календарный матч одесситов
Новина українською

Поединок 16-го тура Первой лиги "Черноморец" – "Авангард", который должен был состояться 30 ноября, перенесен из-за вспышки коронавируса в одесском клубе.

Как сообщил одесский клуб, 17 футболистов "Черноморца" заболели COVID-19, еще пятеро — травмированы. Чуть ранее также был перенесен и поединок 15-го тура "Черноморец" – "Волынь"

Скорее всего, оба матча пройдут уже в 2021-м году.

Напомним, что на данный момент "Черноморец" занимает 2-е место в турнирной таблице Первой лиги.

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В статье: Авангард (Краматорск) Черноморец (Одесса) коронавирус
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Источник:
Черноморец

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Комментарии (2)
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vlotko (Броди)
25.11.2020 в 23:58
Нема на них швейцарського санітарного лікаря.
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DynamoKiyv (Київ)
25.11.2020 в 23:52
Да что ж такое? Мало игр перенесли? А ЧО уже вторую. Разве так можно было??
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