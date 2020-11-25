Из-за вспышки COVID-19 в Черноморце был перенесен еще один календарный матч одесситов

Поединок 16-го тура Первой лиги "Черноморец" – "Авангард", который должен был состояться 30 ноября, перенесен из-за вспышки коронавируса в одесском клубе.

Как сообщил одесский клуб, 17 футболистов "Черноморца" заболели COVID-19, еще пятеро — травмированы. Чуть ранее также был перенесен и поединок 15-го тура "Черноморец" – "Волынь"

Скорее всего, оба матча пройдут уже в 2021-м году.

Напомним, что на данный момент "Черноморец" занимает 2-е место в турнирной таблице Первой лиги.