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Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Все 13 голов тура Первой лиги - в одном видео

Первая лига
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И здесь есть мастерские футболисты

Все 13 голов тура Первой лиги - в одном видео
Новина українською

В 15 туре Первой лиги вместо восьми поединков состоялось лишь 6 (еще 2 перенесено из-за вспышки коронавируса в командах), однако было забито немало - 13 голов.

Два наиболее результативные матчи, "Верес" - "Горняк-Спорт" и "Оболонь" - "Полесье", завершились с одинаковым счетом 3:0.

Притом не было игры, которая заканчивалась нулевой ничьей.

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В статье: Первая лига ПФЛ Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Полесье (Житомир)
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Источник:
ПФЛ

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