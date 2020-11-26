Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Все 13 голов тура Первой лиги - в одном видео
И здесь есть мастерские футболисты
В 15 туре Первой лиги вместо восьми поединков состоялось лишь 6 (еще 2 перенесено из-за вспышки коронавируса в командах), однако было забито немало - 13 голов.
Два наиболее результативные матчи, "Верес" - "Горняк-Спорт" и "Оболонь" - "Полесье", завершились с одинаковым счетом 3:0.
Притом не было игры, которая заканчивалась нулевой ничьей.
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Источник:ПФЛ
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