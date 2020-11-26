Все 13 голов тура Первой лиги - в одном видео

В 15 туре Первой лиги вместо восьми поединков состоялось лишь 6 (еще 2 перенесено из-за вспышки коронавируса в командах), однако было забито немало - 13 голов.

Два наиболее результативные матчи, "Верес" - "Горняк-Спорт" и "Оболонь" - "Полесье", завершились с одинаковым счетом 3:0.

Притом не было игры, которая заканчивалась нулевой ничьей.