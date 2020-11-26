Шесть подряд побед. Объявлен лучший тренер 15 тура Первой лиги

Всеукраинское объединение тренеров по футболу проанализировало итоги тура Первой лиги сезона 2020/21 и объявило лучшим наставником коуча волочисского " Агробизнеса " Александра Чижевского.

Его команда одержала выездную победу над МФК "Николаев" (2:0) и возглавила турнирную таблицу по итогам неполного 15-го тура.

Летом и уже после начала сезона "Агробизнес" покинуло несколько ведущих игроков, под удар были поставлены боеспособность средней линии и флангов обороны. Тем не менее, за счет преимущественно внутренних резервов команда компенсировала эти потери. Что особенно интересно: по сравнению с предыдущим матчем (4:0 против тернопольской "Нивы") тренерский штаб "Агробизнеса" не осуществил ни одной замены, а за последние четыре тура рокировка была только одна. И при не самой широком кадровом контингенте этот коллектив вернул себе лидирующие позиции после тяжелого начала.

Читайте также Смешной случай с автополивом не помешал Агробизнесу победить команду Ильи Близнюка

"Агробизнес" в этом году системно играет за тактической схеме в три центрбека, при этом в новом сезоне формация 5-4-1 действует без прежнего лидера средней линии Кухарука, но благодаря разноплановости Черненко и комбинаторности Думанюка это не разрушило построения команды в центре поля. Тактика команды не является гибкой и адаптивной под разных соперников, но при существенных летних потерях и относительно небольшой обойме игроков штаб выбрал эффективное решение, пригодное для решения турнирных задач.

Это уже шестая победа подряд для "Агробизнеса" с общим счетом 18:3 (наиболее продолжительная выигрышная серия в текущем чемпионате Украины среди команд Первой лиги). За последний месяц подопечные Чижевского не потеряли ни одного очка. К тому же, идет третий год соперничества волочиской команды с МФК "Николаев", а она так и остается непобедимой в противостоянии с этим сложным соперником.