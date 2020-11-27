Портят газон бутсами. Ниву выгнали со стадиона в Тернополе

Невероятную причину для того, чтобы выгнать клуб Первой лиги, " Ниву ", с домашнего стадиона, придумали руководители Тернопольского городского стадиона (подчиняется городскому совету).

Клуб получил от руководства арены письмо о том, что после последнего домашнего матча "газон футбольного поля получил значительные повреждения".

Не знаю, может, кто-то лишний подкат сделал и испортил газон, - удивляется директор Нивы Андрей Тихий.

Агроном стадиона запретил проведение домашних матчей на стадионе также из-за "неблагоприятных погодных условий".

Добавим, что в любом другом городе Украины по этой причине не запрещали проведения матчей ни в УПЛ, ни в Первой, ни во Второй лигах.

"Нива" уже провела один "домашний" матч 15 тура Первой лиги в городе Волочиск Хмельницкой области с "Кристаллом", на очереди - поединок с одним из лидеров чемпионата, харьковским "Металлистом 1925" (30 ноября).