  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Портят газон бутсами. Ниву выгнали со стадиона в Тернополе
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Портят газон бутсами. Ниву выгнали со стадиона в Тернополе

Первая лига
(3 голосов)

До конца осенне-зимней части сезона

Портят газон бутсами. Ниву выгнали со стадиона в Тернополе
Новина українською

Невероятную причину для того, чтобы выгнать клуб Первой лиги, "Ниву", с домашнего стадиона, придумали руководители Тернопольского городского стадиона (подчиняется городскому совету).

Клуб получил от руководства арены письмо о том, что после последнего домашнего матча "газон футбольного поля получил значительные повреждения".

Не знаю, может, кто-то лишний подкат сделал и испортил газон, - удивляется директор Нивы Андрей Тихий.

Агроном стадиона запретил проведение домашних матчей на стадионе также из-за "неблагоприятных погодных условий".

Добавим, что в любом другом городе Украины по этой причине не запрещали проведения матчей ни в УПЛ, ни в Первой, ни во Второй лигах.

"Нива" уже провела один "домашний" матч 15 тура Первой лиги в городе Волочиск Хмельницкой области с "Кристаллом", на очереди - поединок с одним из лидеров чемпионата, харьковским "Металлистом 1925" (30 ноября).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стадион Первая лига ПФЛ тернополь Нива (Тернополь)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Телекомпанія TV-4

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (9)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Запорізьке Торпедо (zp)
27.11.2020 в 17:06
хотелось бы от винничан услышать, что у них там происходит и что это за шиза
Ответить
0
0
storm_ua (Николаев)
27.11.2020 в 17:03
Правильно сказали, мало того что бревна так еще и газоны топчат
Ответить
0
0
avatar
PiterCantrope (Франківськ)
27.11.2020 в 17:00
Ось такі дурниці завжди будуть відбуватись, якщо клуб фінансується або якось існує за рахунок муніципальних чи державного бюджетів. Слава богу, що в Калуші команду розпустили, і більше не витрачають на ті дурниці міські (себто мої, які я плачу у вигляді податків) гроші. Футбольний клуб має бути виключно приватним проектом.
Ответить
0
0
С.Карпович. (Ланівці)
27.11.2020 в 16:47
Шкода звичайно,але ж ми розуміємо що не в газоні діло.
Ответить
0
0
Сеш (Дніпро)
27.11.2020 в 15:25
А ничего, что агроном, там на то и аграном, чтобы поле норм было в любую погоду и после любых подкатов. Как выбрали идиота в самые верха, так идиотизм распространяется и на другие инстанции
Ответить
+1
0
avatar
armik (Киев)
27.11.2020 в 14:41
Ща на меня набросится родня Рубая, другим докладаю.Ниве отдали стадион Ватра, который уже года два должен быть реконструирован и иметь трибуны на 5000 зрителей.Насколько знаю, там оборудовали лишь пару полей для тренировки и песочный карьер, где Рубай незаконно добывает песок.Бесконечно дурить городские власти?
Ответить
+2
0
Сеш (Дніпро)
27.11.2020 в 15:23
Может оно все и так, но официальный мотив это адище
Ответить
+2
0
avatar
armik (Киев)
27.11.2020 в 16:31
Не возражаю, что днище.Но это не первый и не второй участок земли, который выделял команде якобы под грандиозное строительство.Все успешно приватизировано.
0
0
енгельс гассанович (Тернопіль)
27.11.2020 в 16:42
ФК Нива не настільки багатий, щоб будувати собі новий стадіон. Якщо не сказати більше, і на зарплату гравців не вистачає. Та і ситуація в світі зараз така, що не до стадіонів. І друге питання, а центральний стадіон тоді для чого? Для красоти, чи концертів Дзідзя? Чи для випускників раз на рік, щоб мер міг попіаритись?
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...