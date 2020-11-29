Начало второго круга и зимней паузы - анонс 16-го тура Первой лиги

Многострадальная осень в Первой лиге подходит к концу, а с ней и летне-осенняя часть сезона, которая по плану состоит из 16 туров. Правда не сыгранными остаются поединки, коих в сумме набралось еще почти на два полноценных тура. Доигрывать их предстоит уже весной, так что в 2021-м календарь второго по силе дивизиона страны будет не менее насыщенным.

Заочная борьба за лидерство между "Агробизнесом" и "Вересом" состоится в воскресной программе тура. Обе команды впервые в сезоне сыграют, соответственно, против "Полесья" и "Оболони". В понедельник же проведет свои матчи группа преследователей трио лидеров, которая попытается использовать вынужденный "отдых" одесского "Черноморца".

Центральная игра 16-го тура

"Верес" - "Оболонь". Подобно хозяину зашел "Верес" в дом Первой лиги и в первом круге забрал себе титул самой надежной обороны. Правда вот проверка "пивоварами", которые под руководством Павла Яковенка также имеют уже определенные регалии, предстоит серьезная. "Оболонь" после "Агробизнеса" вторая лучшая команда ноября, так что способна на сюрпризы, в частности, нанести ровенчанам первое домашнее поражение за 13 месяцев. Кстати, последними, кто обыгрывал команду Вирта во Млинове, были именно юные воспитанники школы "Оболони" в составе дубля в рамках группы А Второй лиги прошлого сезона (0:1)... (Артур Кисляченко)

В качестве промежуточного итога, уже сейчас можно говорить, что приход Павла Яковенко в "Оболонь" пошел команде на пользу. Не будем бежать на перегонки с паровозом, делая прогнозы в долгую, но с первой задачей тренер точно справился. "Пивовары" снова начали побеждать и уже все ближе подбираются к лидерующей тройке. Победа над "Вересом" поможет ударно закончить год, вот только сделать это будет тяжело - команда Вирта дома еще не проигрывала. (Георгий Грошев)

Оставшиеся поединки воскресенья

"ВПК-Агро" - "Альянс". Старые знакомые из Второй лиги во второй раз за сезон сыграют между собой в Первой (первый матч - 2:3 - в пользу липоводолинцив). Это будет больше матч друзей, потому что обе команды из сел (соответственно Днепропетровской и Сумской областей), проходят все ступени роста вместе, еще и соседствуют в турнирной таблице - 13 и 12 позиции. В этом же поединке очки будут нужны обоим коллективам, чтобы оторваться от аутсайдеров. Преимуществом для "Альянса" будет крайне плохая домашняя статистика "ВПК-Агро" - по одной победе и ничьи и ...аж 5 поражений! Да еще и дисквалификационная потеря - не сыграет защитник Юрий Яременко. (Тарас Вархоляк)

"Полесье" - "Агробизнес". Мы немало хвалили "Полесье" на старте нынешней кампании, но ближе к концу году их результаты пошли вниз. Сейчас они проиграли дважды подряд, и чтобы не упасть таблице еще ниже, желательно не терять очки против "Агробизнеса". К сожалению для них, команда из Волочиска выиграла шесть матчей из шести, и к отчетной встречи подходит в качестве фаворита. По крайней мере, по нашему мнению. (Георгий Грошев)

Еще одна команда, которой долгое время удавалось за счет надежной игры в обороне держаться возле лидеров. Но в последних двух турах подопечные Сергея Шищенко пропустили по три мяча от "Николаева" (1:3) и "Оболони" (0:3), вдруг оказались очевидными проблемы с созиданием, на которые раньше мало кто обращал внимание. "Полесье" с огромным трудом выдавливает из себя голы забитые, причем если забрать два из них от Максима Гавриленко, забитых по сути прямыми ударами с угловых, окажется, что средняя результативность житомирян меньше единицы. "Агробизнес" сумел пережить кризис начала сезона, вызванный уходом лидеров, поэтому в этом матче 16-го тура вижу его однозначным фаворитом. (Артур Кисляченко)

Матчи понедельника

"Кремень" - "Волынь". Обождем с первыми итогами работы Александра Головко в "Кремне", но вряд ли он возвращался к тренерству, чтобы сейчас идти на 11-м месте. У "Волыни" не все так плохо, но пока что луцкий коллектив не находится в лидирующей тройке, а именно такая задача ставилась перед Василием Сачко. К тому же, "крестоносцы" находились вне игры на протяжении 13 дней, что точно скажется на их физических кондициях. (Георгий Грошев)

"Нива" - "Металлист 1925". Второй тур подряд позорятся власти Тернополя - из-за их прихотей "Нива" вынуждена домашний матч проводить не в родном городе, а в соседней Хмельницкой области в Волочиске. Оптимальным для "Нивы" будет ничейный счет, ведь забить в ворота харьковчан в этом сезоне достаточно трудно (только 11 пропущенных мячей), в то же время "Металлист 1925" и сам немного забивает (10 голов). (Тарас Вархоляк)

В существенно перекроенном составе вышли харьковчане на поле стадиона "Метеор", но забить вожделенный гол удалось только усилиями вышедшего со скамейки Антона Савина и пережившего череду травм Владислава Дмитренко. Кризис атакующей мысли у "Металлиста 1925" просто вопит о необходимости возвращения еще одного лидера центра поля - Ярослава Ямполя... У "Нивы" проблемы иного характера, команде банально негде принимать своих соперников.

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Временно согласился приютить коллектив из Тернополя стадион "Юность" в Волочиске. Но полноценно домашним газон в Хмельницкой области для него вряд ли стал, особенно после 0:4 от местного "Агробизнеса". Вполне вероятно, что именно поэтому "Нива" продолжает турне по Западной Украине и встречу с "Металлистом 1925" проведет уже во Львове на арене "СКИФ". (Артур Кисляченко)

"Николаев" - "Кристалл". Еще на пресс-конференции после предыдущей игры наставник "Николаева" Илья Близнюк вспомнил о том, что "впереди у команды дерби!". Хотя области соседние, однако преимущество однозначно на стороне хозяев. Херсонский "Кристалл" в этом кругу вместе с "Авангардом" - однозначные аутсайдеры Первой лиги. И "Николаев", хоть и крепкий середнячок, нашел своего тренера, все же в последнее время переживает спад. Поэтому обе команды хоть и будут играть, бороться на поле, все же они - именно те, кто больше всего хотел бы, чтобы первая часть сезона поскорее закончилась. (Тарас Вархоляк)

"Прикарпатье" - "Горняк-Спорт". В последнем туре прошлого чемпионата "Прикарпатье" уверенно обыграло "горняков" на их поле (4:2), что позволило Роману Кузьмину стать лучшим ассистентом чемпионата. Поэтому если кто и расстроился отмене матча стартового тура сезона 2020/21, то отнюдь не "Горняк-Спорт". Очередная очная встреча все же пройдет уже в Ивано-Франковске, причем фоном для нее являются не самые лучшие результаты обоих коллективов в последнее время. Команда Игоря Жабченко проиграла четыре матча из пяти последних и выпала из обоймы лидеров. У "Прикарпатья" лишь на одно очко больше за этот период и пока что подопечные Мостового недалеко ушли от зоны вылета. (Артур Кисляченко)

Поединок "Черноморец" - "Авангард" не состоится из-за продолжающегося карантина в расположении одесситов.