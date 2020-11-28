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У кого будет болеть голова в зимнее межсезонье? Свежий выпуск программы Украина футбольная с Анатолием Бузником

Первая лига
(1 голосов)

Выпуск программы за 26 ноября

У кого будет болеть голова в зимнее межсезонье? Свежий выпуск программы Украина футбольная с Анатолием Бузником
Новина українською

Свежий выпуск информационно-аналитической программы ПФЛ "Украина футбольная".

В видео:

- "Верес" разгромил "Горняк-Спорт" в матче тура, "Оболонь" продолжает поражать;

- "Агробизнес" побеждает и он уже первый, ждем заключительный тур 2020 года;

- Вторая лига ТОП-6 событий осени.

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В статье: Виктор Догадайло Украина футбольная
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