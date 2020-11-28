Первая лига
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У кого будет болеть голова в зимнее межсезонье? Свежий выпуск программы Украина футбольная с Анатолием Бузником
Выпуск программы за 26 ноября
Свежий выпуск информационно-аналитической программы ПФЛ "Украина футбольная".
В видео:
- "Верес" разгромил "Горняк-Спорт" в матче тура, "Оболонь" продолжает поражать;
- "Агробизнес" побеждает и он уже первый, ждем заключительный тур 2020 года;
- Вторая лига ТОП-6 событий осени.
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