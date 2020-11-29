Первая лига
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Праздник Николаев арбитр закончил своим "бенефисом" с несправедливым пенальти
А Загинайлов и Агапов утвердили победу
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Первая лига, 16 тур
29.11.2020, 13:00
город Днепр, стадион "Метеор"
Арбитр в поле - Евгений Назаров
ВПК-Агро (Шевченковка) - Альянс (Долина) 1:3
Голы: Николай Ляшенко (38) - Николай Агапов (24, 86), Сергей Загинайлов (81, пенальти)
Удаление: Иван Будняк (71)
Видеотрансляция поединка
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