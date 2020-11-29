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Праздник Николаев арбитр закончил своим "бенефисом" с несправедливым пенальти

Первая лига
(2 голосов)

А Загинайлов и Агапов утвердили победу

Праздник Николаев арбитр закончил своим "бенефисом" с несправедливым пенальти
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Первая лига, 16 тур

29.11.2020, 13:00

город Днепр, стадион "Метеор"

Арбитр в поле - Евгений Назаров

ВПК-Агро (Шевченковка) - Альянс (Долина) 1:3

Голы: Николай Ляшенко (38) - Николай Агапов (24, 86), Сергей Загинайлов (81, пенальти)

Удаление: Иван Будняк (71)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига ВПК-Агро (Шевченковка) Альянс (Липовая Долина)
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