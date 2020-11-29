Первая лига
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ВПК-Агро – Альянс: смотреть онлайн, видеотрансляция
Интересным в этом поединке последнего тура летне-осенней части чемпионата в Первой лиге будет заочное противостояние двух лучших бомбардиров обоих сельских команд (Шевченковка и Липовая Долина) - Сергея Загинайлов ("Альянс") и Владислава Горбаченка ("ВПК-Агро").
Больше о поединке читайте в нашем анонсе тура.
Первая лига, 16 тур
29.11.2020, 13:00
город Днепр, стадион "Метеор"
ВПК-Агро (Шевченковка) - Альянс (Долина)
Видеотрансляция поединка
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