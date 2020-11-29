ВПК-Агро – Альянс: смотреть онлайн, видеотрансляция

Интересным в этом поединке последнего тура летне-осенней части чемпионата в Первой лиге будет заочное противостояние двух лучших бомбардиров обоих сельских команд (Шевченковка и Липовая Долина) - Сергея Загинайлов ("Альянс") и Владислава Горбаченка ("ВПК-Агро").

Больше о поединке читайте в нашем анонсе тура.

Первая лига, 16 тур

29.11.2020, 13:00

город Днепр, стадион "Метеор"

ВПК-Агро (Шевченковка) - Альянс (Долина)

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