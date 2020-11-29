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Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ВПК-Агро – Альянс: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)
ВПК-Агро – Альянс: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

Интересным в этом поединке последнего тура летне-осенней части чемпионата в Первой лиге будет заочное противостояние двух лучших бомбардиров обоих сельских команд (Шевченковка и Липовая Долина) - Сергея Загинайлов ("Альянс") и Владислава Горбаченка ("ВПК-Агро").

Больше о поединке читайте в нашем анонсе тура.

Читайте такжеНачало второго круга и зимней паузы - анонс 16-го тура Первой лиги

Первая лига, 16 тур

29.11.2020, 13:00

город Днепр, стадион "Метеор"

ВПК-Агро (Шевченковка) - Альянс (Долина)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига ВПК-Агро (Шевченковка) Альянс (Липовая Долина)
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