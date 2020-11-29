Первая лига. Автогол вице-капитана приносит Вересу победу над Оболонью

Как мы и предполагали, заменил Геннадия Пасича в составе "Вереса" Виталий Тимофеенко. Правда по позиции слева в полузащите расположился тезка Дахновский, однако это не мешало все же вингерам хозяев регулярно меняться позициями при необходимости. По остальным кадрам менять победный состав Юрий Вирт не стал. Не могло не обрадовать болельщиков народного клуба и то, что появился в заявке после долгой паузы Михаил Сергийчук. По словам журналиста в предматчевой студии, провел он в общей группе уже две тренировки.

У "Оболони" также была одна неожиданность в составе, даже в заявке не оказалось защитника Юрия Мате, вместо которого в центре обороны вышел Василий Белый. В прошлом туре он появился по ходу игры и каши особо не испортил, да и в сезоне 2019/20 Василий играл в основе регулярно, так что нельзя говорить, что эта рокировка стала серьезным минусом для гостей.

Снежный покров, устеливший воскресным утром Млинов, был убран с поля, но слегка промерзший газон не мог не сказываться на качестве игры. Ударов по воротам было минимум, причем "легитимных" среди них еще меньше - наиболее опасный момент "Оболони" до перерыва закончился взмахом бокового судьи, сигнализировавшего об офсайде. У хозяев активной была связка Солдат - Тимофеенко на правом флаге, ну и пара форвардов привычно активно искала зоны для приема мяча. Правда этот компонент и становился самым тяжелым в техническом плане, ввиду плохого качества газона.

Под занавес первого тайма неплохой момент был у Батальского, который лишь немного не дотянулся до передачи Майданевича. Супер-связка "пивоваров" вновь имела шансы сказать свое веское слово... Имел возможность в концовке тайма и Гегедош, но банально не смог принять мяч после заброса от партнера из глубины.

В дебюте второго тайма подопечные Вирта обложили ворота соперника стандартыми положениями с разных флангов и под разными углами, но защитникам "Оболони" не составляло труда нейтрализовать опасность. Однако долго это все же продолжаться не могло, самонаводящаяся подача Виталия Тимофеенко нашла голову Алексея Майданевича, от которой мяч зашел за линию ворот Литвиненко - все же продавили.

Логично, что "Оболонь" в дальнейшем перешла к активным действиям в атаке. Никита Безуглый буквально сразу же имел хороший шанс счет сравнять, но Богдана Когута переиграть в ближнем бою не сумел. Тем не менее, игра приобрела более открытый храктер, а превратившееся уже в настоящее месиво, поле, добавляло интриги каждому пасу и удару.

Вначале последней десятиминутки Гегедош мог хоронить надежды "Оболони" на очки. После диагонали от Игоря Солдата справа Роберт принял мяч на грудь и пробил, мяч прошел рядом со стойкой, показалось, даже чиркнув ее.

Очередная домашняя победа позволила "Вересу" закончить год на чистом втором месте в Первой лиге и, что немаловажно, без поражений на своем поле! "Оболонь" проиграла всего лишь третий матч при Яковенко, но все равно возлагает серьезные надежды на весеннюю часть сезона. Пока же киевляне вне первой тройки турнирной таблицы...

Верес - Оболонь 1:0 (0:0)

Гол: Майданевич (60 авт)

Верес: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Петько, Полюлях, Тимофеенко, Гегедош (Кучеров 84), Дахновский (Хоцяновский 90+1), Шестаков (Соломка 88).

Оболонь: Литвиненко, Прокопенко, Безуглый, Белый, Голиков, Покотилюк, Матяж, Савченко (Глошардин 46), Майданевич, Лукьянчук (Рафальский 88), Батальский (Щебетун 75).

Предупреждения: Полюлях (30), Петько (57) - Савченко (31), Глошардин (76)