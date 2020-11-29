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Верес - Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция + предматчевая студия

Первая лига
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В центральном поединке дня сыграют команды из группы лидеров

Верес - Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция + предматчевая студия
Новина українською

Во встрече с "Оболонью" подопечные Юрия Вирта могут добиться весомого достижения - пройти без домашних поражений календарный 2020-й год! Ранее подобное в Первой лиге удавалось "Ингульцу", но даже петровский клуб не выигрывал столь часто, как это делает "Верес" во Млинове.

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Локомотивами успеха ровенчан в сезоне являются такие факторы, как длинная скамейка, универсальность большинства игроков и надежная игра у своих ворот. Похожими атрибутами может похвастать и "Оболонь" при Павле Яковенко, но у киевлян пока не получалось демонстрировать высокую результативность и в выездных поединках, на регулярной основе. Лишь в Горишних Плавнях удалось забить три, да и то, перевернув ход матча лишь в концовке.

Предматчевая получасовая студия уже становится традицией для коллег из Veres TV. Так что включайте трансляцию заблаговременно и вникайте во все тонкости предстоящей схватки! Начало эфира в 12:30.

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В статье: Первая лига Оболонь (Киев) Верес (Ровно)
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