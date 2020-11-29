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Седьмая победа кряду. Агробизнес громит Полесье и уходит зимовать в качестве лидера

Первая лига
(3 голосов)

Волочиск стремится в УПЛ?

Седьмая победа кряду. Агробизнес громит Полесье и уходит зимовать в качестве лидера
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

В последнем туре перед перерывом в первой лиге встречались "Полесье" и "Агробизнес". Вначале команды должны были определить сильнейшего летом, но тогда им помешал COVID-19, а потому, в игре второго круга они сыграли впервые. Такой вот коронавирусный парадокс в украинском футболу. Теперь к делу.

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Мы немало хвалили "Полесье" на старте текущего сезона, отмечая неплохую игру в обороне, командную дисциплину, а также тренерскую работу. Но в последнее время у житомирского коллектива начался спад, который вылился в два поражения кряду. Вряд ли футболисты хотели закончить год на минорной ноте, но к ним в гости (формально, так как встреча проходила на поле киевского газона) приехал "Агробизнес" - действующий лидер, который выиграл шесть последних матчей.

Говоря откровенно, глядя на то, насколько просто сегодняшние гости забили свои два гола, игру можно было завершать уже на 30-й минуте, когда Маханьков во второй раз вынимал сферу из ворот. Оборона "Полесья" дважды провалилась на левом фланге, вначале не уследив за забеганием Семенца, а потом позволив совершить прострел, который Груша, легким движением ноги, превратил в гол.

Окончательно сломил "Полесье" Юхимович, сразу после перерыва нанеся третий точный удар в сегодняшнем матче. После такого в игру возвращаются редко, и футболисты житомирской команды уже могли строить планы на ближайшие каникулы. А вот у представителей хмельницкой области такого шанса не было, ведь впереди их ждут кубковые дела. Гол хозяев с пенальти расклад сил не изменил, а лишь немного скрасил неутешительный результат для футболистов Шищенко.

"Агробизнес" в предпоследний осенний день многострадального 2020-го добыл свою седьмую победу кряду и уходит зимовать в качестве лидера. Да, по потерянным очкам они уступают "Вересу", но сейчас команду Чижевского это волновать не должно. А мы ждем второй части турнира, чтобы узнать, насколько серьезны амбиции волочиского коллектива.

Первая лига, 16-й тур
"Полесье" - "Агробизнес" 1:3
Голы: Галенко Ярослав 75 (п) - Семенец Богдан 20, Груша Виталий 30, Юхимович Дмитрий 51
"Полесье": Маханьков Владимир, Бринько Александр, Швец Сергей, Прокопчук Кирилл, Власюк Андрей, Гавриленко Максим, Даудов Марат, Чернецкий Александр, Понедельник Андрей, Галенков Денис, Галенко Ярослав
"Агробизнес"': Мозиль Олег, Юхимович Дмитрий, Дидык Роман, Когут Николай, Курило Игорь, Груша Виталий, Семенец Богдан, Думанюк Артур, Когут Иван, Черненко Руслан, Романюк Юрий

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В статье: Первая лига Полесье (Житомир) Агробизнес (Волочиск)
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Комментарии (1)
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Bruska (Волочиск)
29.11.2020 в 15:17
Приїзд Ворскли в Волочиськ не відмінився, він просто перенесений на наступний рік
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