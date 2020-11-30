Кремень – Волынь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Обеим командам для успешного похода в отпуск нужен мажорный аккорд. Тем более "Волынь" готовилась именно к этому поединку аж ...две недели!

Столько времени прошло с последнего поединка лучан, ведь два тура они пропустили через коронавирус в лагерях, соответственно, "Прикарпатья" и "Черноморца".

Больше об этом и других поединках читайте в нашем анонсе последнего тура осенней части чемпионата в Первой лиге.

Первая лига, 16 тур

30.11.2020, 13:00

город Кременчуг, стадион "Кремень-Арена" имени Олега Бабаева

Судья в поле - Игорь Быч

Кремень (Кременчуг) - Волынь (Луцк)

Видеотрансляция поединка