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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кремень – Волынь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)
Кремень – Волынь: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

Обеим командам для успешного похода в отпуск нужен мажорный аккорд. Тем более "Волынь" готовилась именно к этому поединку аж ...две недели!

Столько времени прошло с последнего поединка лучан, ведь два тура они пропустили через коронавирус в лагерях, соответственно, "Прикарпатья" и "Черноморца".

Больше об этом и других поединках читайте в нашем анонсе последнего тура осенней части чемпионата в Первой лиге.

Читайте такжеНачало второго круга и зимней паузы - анонс 16-го тура Первой лиги

Первая лига, 16 тур

30.11.2020, 13:00

город Кременчуг, стадион "Кремень-Арена" имени Олега Бабаева

Судья в поле - Игорь Быч

Кремень (Кременчуг) - Волынь (Луцк)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Кремень (Кременчуг)
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