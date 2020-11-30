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Кремень – Волынь: смотреть онлайн, видеотрансляция
Обеим командам для успешного похода в отпуск нужен мажорный аккорд. Тем более "Волынь" готовилась именно к этому поединку аж ...две недели!
Столько времени прошло с последнего поединка лучан, ведь два тура они пропустили через коронавирус в лагерях, соответственно, "Прикарпатья" и "Черноморца".
Больше об этом и других поединках читайте в нашем анонсе последнего тура осенней части чемпионата в Первой лиге.
Первая лига, 16 тур
30.11.2020, 13:00
город Кременчуг, стадион "Кремень-Арена" имени Олега Бабаева
Судья в поле - Игорь Быч
Кремень (Кременчуг) - Волынь (Луцк)
Видеотрансляция поединка
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