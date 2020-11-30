Первая лига. Дерек+Холод+снег - формула победы Металлиста 1925 над Нивой

Зима решила напомнить ПФЛ, что проводить второй круг все же лучше весной - заснеженным было не только поле во Млинове во вчерашней программе 16-го тура, но и в сегодняшней встрече "Нивы" и "Металлиста 1925" на львовском "СКИФе". Еще одной неприятной неожиданностью стало отсутствие комментатора в трансляции. Но на фоне форс-мажора, связанных с фактически выгнанием "Нивы" с центрального стадиона Тернополя, это мелочи.

Касательно составов стоит отметить, что в большей мере удивил Валерий Кривенцов, который выпустил совсем уж непривычное сочетание игроков в разных звеньях. Но главное, что снова вышел в старте автор победного гола в матче с "ВПК-Агро" (1:0) Владислав Дмитренко.

Правда не он поучаствовал в первом взятии ворот "Нивы", Дерек Фрейтас продвинулся левым краем в штрафную и прострелил на Артема Холода, который с близкого расстояния замкнул передачу результативным ударом. Правда и тернополяне быстро продемонстрировали наличие cohones когда Андрей Ризнык прошел левым флангом и сделал прострел на второй темп, откуда уже Максим Процив расстрелял голкипера, мяч затрепыхался в нижнем углу.

До перерыва голов больше не было, да и серьезных моментов тоже. Качество промерзшего поля мешало игрокам обеих коллективов демонстрировать технику, поэтому приходилось забирать свое в борьбе, что удавалось далеко не всегда.

Второй тайм снова лучше начали харьковчане, ближе к концу первой трети его времени им удалось прибрать мяч к ногам. Второго гола в ворота Механива долго ждать не пришлось, в этот раз аллаверды от Артема Холода воспользовался центрфорвард "Металлиста 1925". И Дерек, и сам Холод записали в свой актив 1+1 и показали отменное взаимодействие - то, чего так не хватало команде Кривенцова в последнее время.

Через пару минут после гола сам Холод мог окончательно "хоронить" соперника, но с отличной позиции не докрутил мяч в дальний верхний угол. В оставшееся время харьковчане всем своим видом показывали готовность убежать в контратаку и забить третий гол. Это сдерживало "Ниву" от серьезного давления и было эффективным методом доведения матча до победы - второй кряду для команды Кривенцова, чего не было с начала сезона!

"Металлист 1925" обошел "Оболонь" и первую часть сезона завершил на пятом месте. "Нива" же с 18 очками в активе расположилась на 11-й строчке.

Нива - Металлист 1925 1:2 (1:1)

Голы: Процив (21) - Холод (19), Дерек (61)

Нива: Механив, Хруставка, Демчук, Вовченко, Дворовенко, Мороз, Малащук, Волохатый, Гатала, Процив, Ризнык.

Металлист 1925: Сидоренко, Жичиков, Братков, Цвиренко, Шершень, Кольцов, Холод, Крыськов, Коробка, Дмитренко, Дерек Фрейтас.

Предупреждения: Вовченко (31), Хруставка (45+2)