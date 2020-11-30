Первая лига. Горняк-Спорт побеждает Прикарпатье за счет удачного первого тайма

В попытке прервать серию неудач Игорь Жабченко обратился к молодежи, выставив в старте одновременно Юрия Козыренко, Егора Твердохлеба и Илью Чередниченко. Зато Артур Мурза остался на скамейке, как и опытный завершитель атак Сергей Герасимец, который в большинстве матчей осени был безоговорочно основным исполнителем "Горняка-Спорта".

У "Прикарпатья" неожиданным можно назвать отсутствие на поле с первых минут Назария Воробчака, но все же выбор Руслана Мостового в пользу насыщения центра поля тоже можно понять, соперник ведь силен именно в этой зоне, с чем наставник иванофранковцев решил бороться за счет количества исполнителей, а не их качества. Также была у хозяев одна весомая потеря, даже в заявке не оказалось Ярослава Конкольняка.

Впрочем, в первой половине хозяевам пришлось больше атаковать, чем защищаться, ведь уже в дебюте Юрий Батюшин реализовал пенальти и гости повели в счете. Удавалось это "Прикарпатью", прямо скажем, с трудом. Ну а когда счет стал 0:2 (Батюшин сбросил на Твердохлеба и тот расстрелял "девятку"), в продление беспроигрышной серии иванофранковцев в очных матчах верилось уже слабо. Ладно бы еще забил Кузьмин буквально сразу же после второго гола. Но удар Романа приняла на себя штанга.

Логично, что выпустить Воробчака Руслан Мостовой решил еще до перерыва, ведь тренер "Прикарпатья" понимал чем чревато промедление - нужно было срочно менять игровую модель на более атакующую. Уже в первом тайме была сделана хозяевами еще одна замена, направленная на освежение центра поля - Кохман поменял Дербаха.

В дебюте второго тайма арбитр Клим Заброда решил быть последовательным в своих решениях и назначил пенальти уже в ворота "Горняка-Спорта" за игру рукой защитника после подачи углового. Роман Барчук еще до его исполнения успел схлопотать желтую за разговоры, но свою работу исполнил грамотно - мяч и вратарь по разным углам.

После перерыва борьбы и желтых карточек было больше, чем опасных моментов и голов. Но счет больше не менялся. "Прикарпатье" осталось на 14-м месте, "Горняк-Спорт" закрепился на четвертой позиции.

Этот матч подвел черту под соревнованиями ПФЛ в 2020-м году. Четыре представителя Второй и Первой лиг еще сыграют в среду в 1/8 финала Кубка, но сегодняшних оппонентов это не касается - они уже официально в отпуске.

Прикарпатье - Горняк-Спорт 1:2 (0:2)

Голы: Барчук (49 пен) - Батюшин (6 пен), Твердохлеб (34)

Прикарпатье: Новак, Януш, Борисевич, Мелинишин, Пархуць, Дербах (Кохман 40), Сад, Кузьмин (Воробчак 38), Цюцюра (Дытко 85), Сондей, Барчук (Волошинович 64).

Горняк-Спорт: Жмурко, Суханов, Векляк, Карась, Герт, Чепелюк, Батюшин (Корольков 90+4), Петрусенко, Чередниченко (Мурза 74), Козыренко (Збунь 68), Твердохлеб Е. (Герасимец 88).

Предупреждения: Кузьмин (5), Барчук (48), Сондей (66), Волошинович (77) - Векляк (21), Петрусенко (47), Чепелюк(65), Жмурко (78)